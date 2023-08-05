Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
«Литрес» начал проверку после утечки личных данных пользователей
Книжный сервис «Литрес» начал проверку после утечки личных данных пользователей
Книжный сервис «Литрес» уведомил Роскомнадзор об утечке данных клиентов и начал расследование.
Отмечается, что платежная информация в безопасности, так как компания не хранит эти данные пользователей, сообщили в пресс-службе сервиса ТАСС.
Пользователям посоветовали сменить пароль от «Литрес», так как злоумышленники могли получить доступ к адресам электронной почты. Если аккаунт будет совершать подозрительную активность, то все действия будут отменены по запросу клиента.
Ранее сообщалось, что в Telegram-каналах появились около 3 млн строк с личными данными пользователей «Литрес».