Дачникам объяснили, в каком случае можно получить 1 млн рублей

Депутат Гаврилов: Если соседи сдали участок под сотовую вышку, дачник может получить 1 млн рублей

Tекст: Ольга Никитина

Гаврилов рассказал РИА «Новости», что в таком случае можно требовать сноса вышки сотовой связи, поскольку соседский участок в жилом секторе не предназначен для подобного строительства. Также можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Если удастся доказать причинно-следственную связь между установкой вышки и ухудшением здоровья, дачник может получить компенсацию.

Кроме того, вышка, которая вредит людям облучением, может обесценить рядом стоящие дом и участок. В среднем объекты недвижимости, которые находятся вблизи от сотовых вышек, стоят на 8-20% дешевле, а иногда это может удешевлять жилье вполовину. Дожидаться ухудшения здоровья для обращения в суд и к правоохранителям не обязательно, снижение стоимости недвижимости также служит для этого основанием, пояснил депутат.

Если местная администрация выдала разрешение на установку вышки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта, добавил Гаврилов.

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