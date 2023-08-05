Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.0 комментариев
Гражданские БЛА предложили оборудовать защитой от столкновений с самолетами
Минтранс предложил оборудовать гражданские БЛА системами защиты от столкновений с самолетами
Гражданские беспилотники должны быть оборудованы системами защиты от столкновений с самолетами, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик.
Гражданские БЛА нужно оборудовать системами защиты от столкновений с самолетами, заявил представитель ведомства, передает ТАСС.
По его словам, беспилотники необходимо оборудовать так же, как и пилотируемые, чтобы защитить пилотируемые воздушные суда в случае конфликта с беспилотниками.
Чалик отметил, что беспилотник должен среагировать первым и уйти от столкновения.