Белоруссия отвергла обвинения Польши в нарушении границы военными вертолетами

Политолог: Украина и Польша не смогут отказаться от вековых споров

Политолог Межевич предсказал эскалацию конфликта между Украиной и Польшей

Tекст: Дарья Волкова

«Варшава публично критикует Украину из-за отсутствия успехов на фронте. А власти Украины пытаются уличить поляков в неумении и нежелании помогать. Иначе говоря, офис Зеленского хочет сделать виновной в своих проблемах именно Польшу», – сказал Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

«Но истоки у этого конфликта довольно глубокие. Страны, которые являлись злейшими врагами, попытались объединиться для решения совместной задачи – противостояния России. Между Украиной и Польшей целые века войн и конфликтов, очевидно, что они не умеют жить в мире и дружить друг с другом», – напомнил собеседник.

«И хотя у украинских властей есть понимание того, что им надо бы промолчать, но обстановка настолько напряжена, что эмоции зашкаливают. Поэтому они позволяют себе хамство в отношении одного из своих союзников, через которого так или иначе получают львиную долю всей помощи», – добавил он.

«При этом Варшава расценивает себя как учителя в этих отношениях. Все-таки Польша входит в ЕС и НАТО, обладает неплохой экономикой. А у Украины же нет ничего, кроме безумных амбиций и несогласия с ролью «ученика». На этой почве и начинаются перепалки. И я полагаю, что в дальнейшем нас ждет эскалация этого конфликта», – считает Межевич.

«Публикации в польских СМИ про «треснувшую дружбу» и «загнанных в тупик» властей Варшавы отчасти направлены на то, чтобы подготовить общественное мнение к своим дальнейшим действиям и жестким действиям в отношении Украины», – полагает эксперт. «Примечательно, что Польша при этом считает себя «любимой женой» Штатов, но на деле для Вашингтона Варшава и Киев – просто расходный материал. Американцы пользуются ими, пока это выгодно, а потом забудут», – акцентировал собеседник.

Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.



Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тут же выступил с заявлением о том, что подобный случай попросту «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши.

Позже к критике Украины присоединился Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», которая активно готовится к предстоящим выборам в Сейм. Соболевский счел решение Киева вызвать польского посла «игрой с огнем» и «наглостью», причем все это произошло 1 августа – в годовщину Варшавского восстания.

В стороне не осталась и местная пресса. Так, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе. Она подчеркнула, что об этом уже говорят не только «отдельные маргиналы» на тайных встречах, но появляются и книги на эту тему, проводятся конференции, появляется соответствующая символика. «Делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается», – добавила Захарова.