Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.0 комментариев
Лавров подтвердил готовность России нарастить экспорт газа в Турцию
Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил своему турецкому коллеге Хакану Фидану готовность России нарастить экспорт природного газа в Турцию.
По его словам, Россия готова выполнять все договоренности о наращивании экспорта природного газа, в том числе через построенный газовый хаб, передает ТАСС.
Лавров указал на то, что Россия и Турция развивают стратегические проекты в сфере энергетики, «которые традиционно являются локомотивом» в отношениях двух стран. Также глава МИД России сообщил, что строительство четырех энергоблоков атомной электростанции «Аккую» идет по графику.
Напомним, переговоры Фидана и Лаврова стартовали в четверг в Москве, об этом ранее сообщали в МИД России.