Эксперты рассказали об усилении информационных атак перед президентскими выборами

Доклад «Призраки лжи: информационные атаки на избирательную систему в период выборов-2023» представил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод на круглом столе Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, говорится на сайте НОМ.

«В преддверии Единого дня голосования наблюдается подготовка к дискредитации избирательной системы в контексте президентской кампании. Подобное внешнее давление является частью гибридного противостояния со странами так называемого коллективного Запада, заинтересованного в дестабилизации внутренней общественно-политической обстановки в России», — заявил Брод.

Член СПЧ рассказал, что абсолютное большинство тенденциозных заявлений поступает с территории стран Запада, а их глобальная цель – создать впечатление о том, что между государством и обществом в России – огромная пропасть. Проведенный по запросу авторов доклада психолингвистический анализ текстов, дискредитирующих российские выборы, показывает, что дискредитаторы пытаются создать искусственный психологический разрыв между властью и обществом, противопоставить граждан государству, сформировать массовый социальный раскол по данному признаку.

Одна из ключевых «мишеней» для информационных атак – выборы в новых регионах, подчеркнул сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Уже сейчас мы видим, что в контексте СВО информационно-психологических операций стало больше, а давление беспрецедентней. Мы должны быть готовы и к попыткам вмешательства в выборы на территории новых регионов – ничего нового в этом нет», – обратил внимание он.

По словам заместителя председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, в новых регионах фиксируется «взрывной рост фейков», число которых к ЕДГ будет только увеличиваться. При этом Малькевич обратил внимание, что подобное давление не влияет на патриотичный настрой местных жителей, их интерес к предстоящим выборам «очень серьезный и неподдельный».

Малькевич напомнил, что для жителей новых регионов реализуется проект «Школа молодого избирателя», в рамках которого они знакомятся с основами избирательного права.