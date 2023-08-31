Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.7 комментариев
Миллер назвал объемы закачки газа в ПХГ России
Глава Газпрома Миллер: Закачка газа в ПХГ России уже составила 88% от цели и достигнет рекордного уровня
Объемы закачки газа в российские подземные хранилища (ПХГ) газа сейчас составляют 88% от целевого значения, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
По его словам, все целевые показатели по закачке газа будут достигнуты, к зиме закачка активного газа достигнет рекордных объемов, передает ТАСС.
«Рекордных объемов достигнет потенциальная суточная производительность к началу периода отбора», – сказал он. Также он добавил, что с начала года поставки газа потребителям по газотранспортной системе Газпрома превысили уровень 2022 года.
Ранее Миллер сообщал, что уровень потребления газа в Европе снизился на 26 млрд кубометров.