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Похитившая из храма в Ленобласти мощи женщина назвала причину кражи
Похитившая из храма в Ленобласти мощи женщина заявила, что украла их для молитвы дома
Женщина, похитившая из храма в Ленобласти мощи Николая Чудотворца, заявила, что украла их для молитвы дома, сообщило МВД Медиа.
На опубликованных кадрах МВД Медиа задержанная пенсионерка заявила, что никто не знал о краже, кроме нее. По ее словам, она взяла мощи святителя Николая Чудотворца из храма для того, чтобы молиться дома, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что мощисвятителя Николая Чудотворца были украдены накануне их храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области. Женщина вошла в церковь, завернула мощевик в светлую ткань и вынесла его. Ее задержали в Санкт-Петербурге, похищенные мощи обнаружены у нее в квартире.
Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего крест из храма и сдавшего его в ломбард за 500 рублей.