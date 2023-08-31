Похитившая из храма в Ленобласти мощи женщина назвала причину кражи

Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

Такер Карлсон: Война США с Россией начнется в 2024 году

Tекст: Ольга Никитина

Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле сообщил, что администрация Байдена «собирается воевать с Россией». «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом американский журналист усомнился в том, что США одержат победу, но отметил, что это «уже другой вопрос». Карлсон считает, что начало боевых действий с Россией станет для действующих американских властей политической мерой, которая позволит им, пользуясь полномочиями военного времени, сохранить власть.

Телеведущий заявил, что внутренняя политика США криминализована, и это, по его оценке, приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для них сохранение власти. Члены администрации Байдена не могут допустить прихода к власти оппонентов, включая бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку опасаются, что в случае проигрыша подвергнутся преследованиям, объяснил он.

Потому, продолжил Карлсон, американским гражданам впредь придется переживать не только из-за преступлений руководства США, но также из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

«Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», – считает Карлсон.

Вашингтон мог бы завершить украинский конфликт уже сегодня, уверен журналист. По его словам, украинской армии не существует без НАТО. Вашингтон, подчеркнул он, является единственной стороной, которая может добиться мира и предотвратить глобальную войну, угрожающей всему человечеству.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявлял, что, ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство.