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Казахстан решил найти альтернативы экспортному нефтепроводу через Россию
Bloomberg: Казахстан ищет пути экспорта нефти в обход России
Казахстан закупает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря, чтобы не экспортировать ресурсы через Россию, сообщает агентство Bloomberg.
Информацию СМИ подтвердили в казахстанской нефтегазовой компании «КазМунайГаз», передает «Коммерсант».
По мнению агентства, активное приобретение танкеров Казахстаном является признаком того, что страна ищет альтернативу основному экспортному трубопроводу через территорию России.
Заместитель министра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что подразделение «КазМунайГаза» закупило два танкера дедвейтом 8 тыс. т для перевозки нефти через Каспийское море. В планах приобрести еще два судна дедвейтом 80 тыс. т каждое для работы в Черном море.
Ранее в июне ЕС запретил поставки нефти из России по «Дружбе» в Германию и Польшу.