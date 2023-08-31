Лукашенко отверг требования Польши и Балтии вывести «Вагнер» из Белоруссии

Лукашенко назвал необоснованными требования Польши и Балтии вывести «Вагнер» из Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как приводит слова Лукашенко агентство БелТА, Польша и страны Балтии уже требуют немедленного вывода ЧВК «Вагнер» из Белоруссии, при этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к границам крупные воинские формирования. Он добавил, что ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего, тогда можно и Минску предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран.

«А пока это необоснованные и глупые требования, даже не просьбы и предложения, а требования», – передает ТАСС слова Лукашенко. Президент Белоруссии указал на то, что руководство Польши и стран Балтии намеренно нагнетает истерию по поводу присутствия в республике «вагнеровцев».

Ранее Лукашенко заявил, что костяк группы «Вагнер» остается в Белоруссии, численность подразделения за несколько дней может быть увеличена до 10 тыс. человек.