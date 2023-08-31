Российский Красный крест помог собрать к школе более 8 тыс. нуждающихся детей

Tекст: Кристина Цыцура

Работа велась в 32 отделениях организации по всей России. Удалось направить 5 744 школьных рюкзака, полностью укомплектованных для учебы. Помощь получили дети беженцев и переселенцев с территорий Донбасса и Украины, которые учатся в начальной школе. Также наборы получили первоклассники, говорится в сообщении на сайте организации.



В 17 региональных отделениях Российского Красного Креста запустили акцию «Собери ребенка в школу». Помощь получили еще более 2,3 тыс. ребят.

«Надеюсь, наша поддержка порадовала ребят и поможет вдохновить их на хорошую учебу», – рассказала первый заместитель председателя Российского Красного Креста, председатель Хабаровского регионального отделения РКК Виктория Макарчук.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» помощь получили дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, а также беженцы и переселенцы из Украины и Донбасса.