Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.0 комментариев
ВСУ начали экономить технику на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте из-за больших потерь
Украинские войска в Запорожской области из-за больших потерь стали экономить технику и действовать одной пехотой, сообщил в четверг глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ действуют без техники, которую используют только для доставки пехоты и сразу же дергают обратно, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по местам скопления украинских боевиков российской авиацией нанесены упреждающие удары в Ореховском и Запорожском районах, попадания были точные и чувствительные для противника.
Ранее Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области.