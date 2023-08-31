Мошенники придумали новую уловку с сим-картами в России

Мошенники придумали новую уловку со сроком действия сим-карт в России

Tекст: Александра Юдина

Так, россиянину поступает звонок якобы от представителей МТС и «Билайна», ему сообщают, что у сим-карты заканчивается срок действия, а для продления необходимо назвать код из СМС, в это время злоумышленники получают доступ к личному кабинету абонента, передает РИА «Новости».

После чего происходит переадресация сообщений на нужный мошенникам номер. Впоследствии мошенники могут менять пароль от мобильного банка, переводить средства, оплачивать товары до оформления кредитов, в этом случае владелец номера даже не узнает об этом.

В Банке России подчеркнули, что в интересах мошенников получить у абонента код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию либо убедить абонента подключить ее самостоятельно.

Эксперты предупреждают, что в случае если абоненту действительно нужно обновить персональные данные, сотрудники оператора не будут производить эту процедуру по телефону путем сообщения звонившему кода из СМС.

«Для этого есть своя процедура, которую нужно уточнить в своем сотовом операторе», – подчеркивают специалисты.