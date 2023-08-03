Румыния опровергла падение беспилотника из России на своей территории

Tекст: Алексей Дегтярев

Минобороны Румынии отправило на место следственно-оперативную группу, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию об упавшем аппарате, сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА «Новости».

Там подчеркнули, что ни один дрон не вошел в воздушное пространство страны.

Ранее мэр коммуны Чаталкиой в городе Тулча заявил, что после атаки российских беспилотников на порт Измаил на Украине дроны якобы пролетели над домами местных жителей и упали в лесу.