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Румыния опровергла падение беспилотника из России на своей территории
Сообщения об упавшем российском беспилотнике на румынской территории не соответствуют действительности, заявили в правительстве страны.
Минобороны Румынии отправило на место следственно-оперативную группу, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию об упавшем аппарате, сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА «Новости».
Там подчеркнули, что ни один дрон не вошел в воздушное пространство страны.
Ранее мэр коммуны Чаталкиой в городе Тулча заявил, что после атаки российских беспилотников на порт Измаил на Украине дроны якобы пролетели над домами местных жителей и упали в лесу.