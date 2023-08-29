В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе

В США предупредили о рисках вывоза зерна с Украины через Дунай

NYT: Для проводки судов с зерном через Дунай не хватает лоцманов, танкеры могут сесть на мель или столкнуться с минами

Tекст: Антон Никитин

Издание приводит мнение аналитика компании Kpler Алексиса Эллендера, который отмечает, что портовая инфраструктура на Дунае устаревает, для успешной проводки судов не хватает лоцманов, чрезвычайно важных для навигации по рекам. По мнению эксперта, есть существенный риск, что эти массивные суда, более подходящие для крупных портов, застрянут или получат повреждение, из-за чего движение по речной артерии будет заблокировано, передает РИА «Новости».

При этом издание отмечает, что засуха, подобная той, которая поразила Европу прошлым летом, может привести к тому, что реки станут настолько мелкими, что судам придется уменьшать объемы груза, чтобы обеспечить проход. Издание также обращает внимание, что после прохождения дельты Дуная есть опасность столкновения судов с морскими минами.

Издание приводит мнение капитана и представителя компании-судовладельца под турецким флагом, которое вышло из украинского порта Рени на Дунае в сторону Испании с грузом в 12 тыс. метрических тонн зерна. Название судна и дата выхода из порта не приводятся. По словам Фирата Адриансена, который владеет компанией, содержащей указанное судно, все молятся, чтобы выйти оттуда как можно скорее.

Капитан признался, что когда судно достигло Босфорского пролива, они с командой из 20 человек почувствовали огромное облегчение. Он добавил, что больше никогда не рискнет идти тем же маршрутом. При этом глава компании владельца-судна Адриансен не исключает еще одного рейса на Украину при определенном стечении обстоятельств.

Как считает издание, учитывая существующие риски, владельцы судов могут предпочесть покупать сельхозпродукцию не у Киева, а у других производителей, в частности, у Бразилии, Канады и Австралии. Рост страховых взносов также усилил их сомнения.

В прошлую пятницу Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки.

10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без участия России.