Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.11 комментариев
Стала известна судьба читавшего стихи на поле боя бойца
Боец Алексей Волков, который в зоне СВО спас товарищей, накрыв собой гранату, идет на поправку. Он стал известен благодаря ролику, в котором, будучи раненым, читает собственные стихи о России.
Волков, спасая товарищей, накрыл собой упавшую с украинского беспилотника гранату. Он остался жив благодаря бронежилету, но ему перебило обе ноги, ранило в руку. Когда его выносили с передовой, то попросили говорить, чтобы не терял сознание, сообщает НТВ.
«Лучшая страна мира, лучшая страна планеты, никакие ваши аргументы не оспорят это! Не нужно нас учить, как жить, что делать надо, для русского солдата победа – одна награда!» – начал читать свои стихи Волков.
Сейчас боец идет на поправку. Он продолжает заниматься спортом в госпитале.
Напомним, механику-водителю танка «Алеша» помогут с лечением ранения, полученного им в зоне СВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с экипажем боевой машины.