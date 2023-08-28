Снайперы ЗВО помогли ликвидировать группу ВСУ

Пара снайперов Западной группировки помогла ликвидировать группу украинских боевиков

Tекст: Александра Юдина

По его словам, снайперы обнаружили группу ВСУ до десяти человек, передали координаты артиллеристам, после чего обнаружили наблюдателя противника и уничтожили его, передает РИА «Новости».

Также снайпер отметил, что задачей этой снайперской пары является работа в ночное время для причинения максимального дискомфорта Киеву, работа проходила по украинским позициям примерно на расстоянии 700 метров.

Снайпер добавил, что его особенно радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, а где-то даже зажигает свечи, чтобы погреться или что-то рассмотреть.

«Часто это происходит в больших группах, когда один включит фонарик – и вся группа будет сразу обнаружена, мы наносим огневое поражение», – объяснил он.

Ранее стало известно, что украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов.