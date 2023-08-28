Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.0 комментариев
Снайперы ЗВО помогли ликвидировать группу ВСУ
Пара снайперов Западной группировки помогла ликвидировать группу украинских боевиков
Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки военных за минувшую ночь помогла ликвидировать украинского наблюдателя и группу противника из десяти человек, рассказал российский снайпер.
По его словам, снайперы обнаружили группу ВСУ до десяти человек, передали координаты артиллеристам, после чего обнаружили наблюдателя противника и уничтожили его, передает РИА «Новости».
Также снайпер отметил, что задачей этой снайперской пары является работа в ночное время для причинения максимального дискомфорта Киеву, работа проходила по украинским позициям примерно на расстоянии 700 метров.
Снайпер добавил, что его особенно радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, а где-то даже зажигает свечи, чтобы погреться или что-то рассмотреть.
«Часто это происходит в больших группах, когда один включит фонарик – и вся группа будет сразу обнаружена, мы наносим огневое поражение», – объяснил он.
Ранее стало известно, что украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов.