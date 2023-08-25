Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.0 комментариев
Путин присвоил почетные наименования полку и четырем бригадам
Президент Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейский» полку и четырем бригадам
Российский лидер Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований одному полку и четырем бригадам.
На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства постановил присвоить почетное наименование «гвардейская» 107-й ракетной Мозырьской ордена Ленина Краснознаменной бригаде, 8-й зенитной ракетной Шавлинской ордена Кутузова бригаде, 18-й бригаде армейской авиации и 238-й артиллерийской бригаде. Почетное наименование «гвардейский» также получил 70-й мотострелковый полк.
Уточняется, что наименования присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами бригад и полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Ранее глава государства подписал указ о присвоении 14-му истребительному авиационному полку почетного наименования «гвардейский».