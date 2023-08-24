Путин пообещал помочь с лечением механика-водителя танка «Алеша»

Tекст: Алексей Дегтярев

Главе государства во время встречи рассказали, что механик-водитель получил ранение в ходе боевых действий, ему требуется лечение из-за трещины в височной части головы, передает РИА «Новости».

Также президенту доложили, что боец не смог получить награду и до сих пор находится в зоне боевых действий.

«Так и сделаем, обязательно, хорошо, что вы сказали... не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Вы о нем не забывайте, и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений», – сказал Путин .

Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.



