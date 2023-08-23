В Белом доме признали зависимость западных стран от российского ядерного топлива

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Белом доме не просто признают значимость российского топлива, но и разрабатывают план по выходу из сложившейся ситуации, в частности, планируется увеличить производство обогащенного урана, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как отметила директор американского подразделения компании Urenco Карен Фили, в данный момент обсуждается возможность увеличения производства обогащенного урана на заводе в штате Нью-Мексико.

«Предприятие обеспечивает около трети потребности США в обогащенном уране и планирует увеличить свое производство на 15% к 2027 году», – указано в сообщении.

По словам Фили, США таким образом планируют выйти из зависимости от «Росатома», однако пока неизвестно, какую сумму необходимо будет вливать для осуществления этих планов.

Также издание добавляет слова исполнительного директора корпорации Centrus Energy Дэна Поунмана о том, что «нероссийского обогащения недостаточно, чтобы питать мировые реакторы».

Так, в данный момент порядка половины мировых поставок приходится на Россию, а это является весьма «неудобной реальностью для лидеров США и Европы».

«Если западные страны потерпят неудачу в попытке восстановить сектор, скорее всего, им «придется начать отключать реакторы из-за отсутствия альтернативных поставок», – подчеркнул он, заметив, что большинству энергокомпаний запасов топлива хватит только на 18 месяцев.

Тем временем Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.