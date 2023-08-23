Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.3 комментария
Врио главкома ВКС России вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов
Обязанности главкома ВКС России вместо Сергея Суровикина временно будет исполнять начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал Виктор Афзалов, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» подтвердил, что Суровикин освобожден от должности, обязанности главкома ВКС временно исполняет начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов.
Ранее источники РБК сообщали, что Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. По данным издания, сейчас он находится в краткосрочном отпуске.
Генерал-полковник Виктор Афзалов – выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны (ПВО). В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба – первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника Главного штаба ВКС России.
Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.