Путин указал на главную проблему в новых регионах России

Путин назвал низкие доходы и высокие цены главной проблемой в новых регионах России

Tекст: Ольга Никитина

«На мой взгляд, главная проблема – это все-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен», – приводит его слова ТАСС.

Путин дал Пасечнику поручение заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в новых регионах одновременно с решением вопросов безопасности. «На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. Да, я вижу, у вас рост идет, восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост. Нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован – этот восстановительный рост. Чтобы эта задача была решена, и потом на этой базе [можно было] двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической», – сказал глава государства.

Также Путин обратил внимание, что численность населения ЛНР восстанавливается. «Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток», – сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что команде действующего врио главы республики удастся и дальше решать стоящие перед регионом вопросы. «Я, безусловно, желаю вам всего доброго. Будем обязательно помогать», – заверил Пасечника президент.

Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

Также в ходе встречи Путин заявил, что украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии