Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.4 комментария
Кириенко и Кравцов проверили готовность школ Запорожской области к учебному году
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и министр просвещения Сергей Кравцов проверили готовность школ Запорожской области к новому учебному году.
Кириенко и Кравцов проверили три школы. В одной из них, в селе Константиновка, прошли августовские чтения. В торжественной обстановке были награждены учителя, которые уже несколько поколений передают знания своим ученикам. Одна семья преподает уже 236 лет, сообщает в Telegram «Запорожский вестник».
«Нет ничего более важного для будущего нашей страны, чем воспитывать подрастающее поколение. От того, во что будут верить ваши ученики, что они будут стремиться достичь и чему они посвятят свою жизнь, зависит благополучие России», – обратился к педагогам Кириенко.
В этой же школе в День знаний откроется первый кадетский класс Росгвардии. Сейчас в учебном заведении есть все необходимое для образовательного процесса. Созданы кабинеты по химии, физике и биологии, проведен ремонт, а коридорах размещены стенды проектов «Россия – страна возможностей».
Тем временем в Запорожской области продолжается строительство и ремонт школ. Учебные классы оснащаются необходимым оборудованием, также в регион доставляются новые учебники. За последний год учителя Запорожской области прошли курсы повышение квалификации.
Ранее Кириенко проверил ход строительства будущего мультимедийного исторического комплекса «Россия – Моя история» в Мелитополе и подчеркнул необходимость открытия подобных музеев в каждом новом регионе.