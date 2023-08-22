Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.2 комментария
Власти Казахстана объяснили блокировку сайта российского канала «Царьград»
Министр информации Казахстана Кыдырали объяснил блокировку сайта российского телеканала «Царьград» информбезопасностью
Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил, что блокировка в республике сайта российского телеканала «Царьград» связана с принятием мер по обеспечению информационной безопасности, и призвал не политизировать эту тему.
Кыдырали заявил в интервью ведомственному YouTube-каналу, что для Казахстана, как и для любого государства, очень важна информационная безопасность. Министр информации и общественного развития республики сообщил, что с 2016 года в Казахстане было заблокировано более 40 иностранных сайтов. По его словам, материалы блокируются, если распространяемая информация представляет угрозу для информационного пространства республики, противоречит конституции, либо нарушает правовые нормы Казахстана. Он призвал не политизировать эту тему, передает ТАСС.
По словам Кыдырали, перед блокировкой власти Казахстана предупреждают издания о необходимости соблюдать нормы республики, а в случае невыполнения требований СМИ блокируются вне зависимости от того, иностранное это СМИ или местное.
Ранее власти Казахстана заблокировали на территории республики сайт российского телеканала «Царьград» якобы за «пропаганду экстремизма».
Напомним, в августе 2020 года видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал страницу телеканала «Царьград». Позже ограничению доступа подверглись страницы телеканалов RT, «Звезда», ТНТ и «Первый».