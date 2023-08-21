Британским чиновникам запретили называть Россию «враждебным государством»

Times: МИД Британии запретил чиновникам называть Китай, Россию, КНДР и Иран «враждебным государством»

Tекст: Антон Никитин

В материале утверждается, что использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp, передает РИА «Новости».

По данным британского издания, недавно МИД Соединенного Королевства отклонил поданный одним из чиновников документ из-за употребления фразы «враждебное государство». Источник издания в министерстве пояснил, что государства сами по себе не являются враждебными, они лишь совершают «враждебные действия».

Как подчеркнуло издание, такая политика является частью усилий по улучшению дипломатических отношений с Китаем, при этом она распространяется и на другие государства. В частности, по данным издания, мера подразумевает, что Россию, Северную Корею и Иран правительство также больше не называет «враждебными государствами».

Кроме того, по имеющейся у издания информации, чиновники отредактировали документы, опубликованные при предыдущих правительствах и заменили фразу «враждебные государства» на «враждебные акторы», а фразу «враждебная государственная деятельность» заменили понятием «государственные угрозы». По словам источника издания, просьба министерства связана с юридической двусмысленностью термина «враждебное государство».

Издание сообщило, что нововведение вызвало критику чиновников, один из которых назвал меру «экстраординарной» и сказал, что она вызвала большое недоумение в правительстве.

Напомним, в прошлую пятницу Россия закрыла въезд в страну для 54 граждан Британии. Ранее Лондон ввел новые санкции против 13 россиян, в том числе министров, глав регионов, а также против международного детского центра «Артек» в Крыму.