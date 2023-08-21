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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Золотой век рок-н-ролла столкнулся с каменным веком нацизма

    Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

    3 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    94 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    12 комментариев
    21 августа 2023, 11:09

    В Турции заявили об отсутствии конкретики по встрече Путина и Эрдогана

    Пресс-служба: Конкретики о возможной встрече Эрдогана и Путина пока нет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Какой-либо конкретики о возможной встрече в августе президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана на данный момент нет, сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

    Согласно сообщению пресс-службы, по этому вопрос сейчас нет информации и какой-то конкретики, передает ТАСС. Источник подтвердил, что ранее озвучивались сроки проведения встречи президентов до конца августа, однако в данный момент определенности нет.

    Ранее телеканал AHaber сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры в конце августа или в начале сентября, возможен визит турецкого лидера в Россию.

    20 августа 2023, 20:50
    Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X (экс-Twitter, соцсеть заблокирована в России).

    На встречу Зеленский прибыл в штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках. Пользователи соцсети назвали его стиль неуместным, передает РИА «Новости».

    Пользователи поинтересовались у Зеленского, есть ли у него какая-нибудь другая одежда, а также напомнили, что зато у главы Украины «есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота».

    Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента.

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    20 августа 2023, 12:08
    «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли

    Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны

    «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли

    Tекст: Валентина Григоренко

    Станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в Роскосмосе.

    В сообщении говорится, что, предварительно, из-за отключения фактических параметров импульса от расчетных аппарат «Луна-25» перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, передает ТАСС.

    Как указали в Роскосмосе, меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали.

    В пресс-службе напомнили, что 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. В госкорпорации добавили, что около 14:57 московского декретного времени связь с аппаратом «Луна-25» прервалась.

    В Роскосмосе подчеркнули, что специальная межведомственная комиссия займется выяснением причин потери автоматической станции «Луна-25».

    Накануне в госкорпорации заявили, что после выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация.

    Коментарии (274)
    20 августа 2023, 19:58
    Зеленский предложил «отдать» Белгород в обмен на членство Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство республики в НАТО, сообщает «Страна.ua».

    Так ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО в воскресенье уничтожила три цели в воздухе.

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    20 августа 2023, 15:55
    На Западе назвали условие победы Украины
    На Западе назвали условие победы Украины
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву необходимо мобилизовать три миллиона человек, чтобы одержать победу в конфликте с Россией, считают журналисты немецкого издания Die Welt.

    При этом авторы заметили, что несмотря на сокращение населения Украины, на данный момент оно превышает 30 млн человек. Поэтому общая численность ВСУ может достигать трех миллионов, что даст Киеву возможность выиграть, передает Lenta.ru.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.

    Коментарии (48)
    20 августа 2023, 13:16
    Участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову нашли мертвой в Рязани

    Tекст: Валентина Григоренко

    Тело участницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлии Михайловой обнаружили возле жилого дома в Рязани, сообщили СМИ.

    Как указал источник в экстренных службах города, пострадавшая умерла до приезда скорой медицинской помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на YA62.ru. Отмечается, что трагедия произошла накануне вечером.

    Ранее сообщалось, что у диджея и участницы шоу «Пацанки» и «Перезагрузка» Дианы Субботиной в Москве нашли наркотик мефедрон.

    Коментарии (11)
    20 августа 2023, 22:57
    Захарова заподозрила у Зеленского «передозировку»

    Захарова сочла слова Зеленского о Белгороде возможным признаком «передозировки»

    Захарова заподозрила у Зеленского «передозировку»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.

    Захарова в ответ на слова Зеленского заявила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Когда Зеленскому задали вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО, президент Украины ответил, что готов «обменять» Белгород.

    Коментарии (29)
    20 августа 2023, 17:58
    Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении

    Кадыров: Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении уничтожили десятки единиц техники

    Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
    @ Татьяна Барыбина/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении СВО уничтожили десятки единиц украинской техники, Украина несет большие потери на этом направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Как указал Кадыров в своем Telegram-канале, на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. По его словам, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что только Ореховском направлении российская армия уничтожила десятки единиц военной техники противника, ВСУ несут большие потери.

    Глава Чечни опубликовал предоставленное с фронта видео, на котором, по его словам, запечатлена уничтоженная западная техника.

    В прошлый понедельник Кадыров заявил, что из Чечни в зону проведения СВО на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, отметив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше семи тысяч бойцов.

    Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    Коментарии (12)
    20 августа 2023, 18:32
    Посол Израиля ответил на упреки Киева
    Посол Израиля ответил на упреки Киева
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В этом году власти Израиля в основном не пустили в страну желающих нелегально работать украинцев, так посол Израиля в Киеве Михаил Бродский ответил на упреки Киева.

    Он уточнил, что с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. По большей части это были те, кто хотел нелегально работать в Израиле, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинские власти снова рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

    Коментарии (5)
    20 августа 2023, 12:52
    Фанат «Зенита» вынес на себе с поля боя раненого фаната «Спартака»
    Фанат «Зенита» вынес на себе с поля боя раненого фаната «Спартака»
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фанат «Зенита», командир штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным «Питбуль» вынес на себе с поля боя под Артемовском раненого фаната «Спартака» и нес его около трех километров, рассказали бойцы «Эспаньолы».

    По их словам, под Артемовском напротив позиций «Эспаньолы», которая сформирована в основном из российских футбольных фанатов, стоит 3-я отдельная штурмовая бригада, сформированная из боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), передает РИА «Новости». Во время одной из попыток контрнаступления ВСУ и был ранен боец с позывным «Спартак», фанат этого московского футбольного клуба.

    Сам Турканов, которого за спасение товарища представили к новой награде (он уже кавалер ордена Мужества), рассказал, что из-за большого количества украинских дронов-разведчиков над зоной боя вызвать эвакуацию было нельзя, как и бросать подразделению позиции.

    В итоге он решил вытаскивать раненого и тащил «Спартака» несколько километров, периодически залегая в траву у дороги.

    По его словам, спасенный уже идет на поправку в госпитале. Во время эвакуации сам «Питбуль» был контужен. До спецоперации, по его словам, со «Спартаком» они знакомы не были, но в зоне СВО стали боевыми товарищами.

    Ранее московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.

    Коментарии (21)
    20 августа 2023, 12:25
    ВСУ заявили о визите F-16 на украинский аэродром

    ВСУ: Истребитель F-16 ранее уже бывал на Украине

    ВСУ заявили о визите F-16 на украинский аэродром
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что американский истребитель F-16 ранее уже прилетал в украинский аэропорт, сейчас власти занимаются подготовкой взлетно-посадочных полос.

    По его словам, F-16 был на Украине и садился на местных аэродромах в рамках проведенных совместных учений с пилотами истребителя. Олещук добавил, что у ВСУ, соответственно, есть опыт эксплуатации самолета F-16, передает РИА «Новости».

    По его словам, уже ведутся работы по подготовке взлетно-посадочных полос, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия, строятся защитные сооружения.

    Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине после завершения обучения пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Коментарии (28)
    20 августа 2023, 16:55
    Шольц: Германия не хочет войны между НАТО и Россией
    Шольц: Германия не хочет войны между НАТО и Россией
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы простых жителей.

    Таким образом он ответил на вопрос, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Шольц намерен одобрить сделку по поставке Taurus для нужд ВСУ только в случае, если будет уменьшена их дальность действия.

    Между тем в Германии звучат призывы не поставлять Украине крылатые ракеты.

    Коментарии (37)
    20 августа 2023, 16:35
    В ВСУ заявили об отсутствии ресурсов для «лобовых атак»
    В ВСУ заявили об отсутствии ресурсов для «лобовых атак»
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Запад «умоляет» Киев о «лобовых атаках», но у украинских властей нет таких ресурсов, сообщает издание Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.

    Источник отметил, что Киев получил всего 60 танков Leopard, хотя союзники обещали «сотни», также республике недостаточно машин для разминирования, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что у ВСУ просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых «умоляет Запад». По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за минных полей ВС России и отсутствия господства в воздухе.

    Ранее издание The Buisness Insider сообщило, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.

    Коментарии (16)
    20 августа 2023, 13:51
    Стало известно о провале переговоров ЭКОВАС с Нигером

    Al Arabiya: Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерена покинуть Нигер после провала переговоров с военными, которые осуществили государственный переворот в этой стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    По его сведениям, Национальный совет спасения родины Нигера во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности, после чего делегация ЭКОВАС решила покинуть республику, передает ТАСС.

    Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».

    Накануне делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ранее заявившего о планах начать интервенциюприбыла в Нигер.

    Коментарии (9)
    20 августа 2023, 15:28
    В Анапе неизвестные «переименовали» село Сукко

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Анапе неизвестные, убрав и переставив буквы, выложенные на склоне горы у населенного пункта Сукко, превратили название села в бранное слово, сообщил отдел МВД по городу.

    Как указало ведомство в своем Telegram-канале, в соцсетях появилась фотография, на которой видно, что кто-то переложил камни в слове «Сукко», выложенном на склоне горы. Отмечается, что теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком, передает РИА «Новости».

    В МВД уточнили, что полиция города-курорта Анапа проведет проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, такой инцидент произошел впервые.

    Ранее сообщалось, что двое школьников разгромили кладбище в городе Балашов Саратовской области.

    Коментарии (12)
    21 августа 2023, 03:58
    Стало известно о желании Китая превратить БРИКС в соперника G7

    Financial Times заявила о намерении Китая призвать коллег по БРИКС к превращению союза в геополитического соперника G7

    Стало известно о желании Китая превратить БРИКС в соперника G7
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7, пишут СМИ со ссылкой на представителя Китая.

    Представитель Китая, пожелавший, чтобы его имя не называлось, заявил, что расширение БРИКС, которое позволит объединению «отвечать за долю мирового ВВП, как G7», сделает «общий голос» участников БРИКС «сильнее», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    При этом Financial Times утверждает, что между Китаем и Индией усиливаются противоречия в вопросе того, как должно происходить расширение БРИКС – следует ли ему оставаться нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов или стать политической силой для противостояния Западу. Неназванный бразильский дипломат подчеркнул важность того, чтобы «для присоединения новых членов были определены критерии».

    Напомним, заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, их лидеры приглашены на саммит, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.


    Коментарии (11)
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