В Турции заявили об отсутствии конкретики по встрече Путина и Эрдогана

Пресс-служба: Конкретики о возможной встрече Эрдогана и Путина пока нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, по этому вопрос сейчас нет информации и какой-то конкретики, передает ТАСС. Источник подтвердил, что ранее озвучивались сроки проведения встречи президентов до конца августа, однако в данный момент определенности нет.

Ранее телеканал AHaber сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры в конце августа или в начале сентября, возможен визит турецкого лидера в Россию.