Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.3 комментария
В Турции заявили об отсутствии конкретики по встрече Путина и Эрдогана
Пресс-служба: Конкретики о возможной встрече Эрдогана и Путина пока нет
Какой-либо конкретики о возможной встрече в августе президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана на данный момент нет, сообщили в пресс-службе турецкого лидера.
Согласно сообщению пресс-службы, по этому вопрос сейчас нет информации и какой-то конкретики, передает ТАСС. Источник подтвердил, что ранее озвучивались сроки проведения встречи президентов до конца августа, однако в данный момент определенности нет.
Ранее телеканал AHaber сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры в конце августа или в начале сентября, возможен визит турецкого лидера в Россию.