Из-за сильной засухи в Панамском канале застряли более 200 судов

Tекст: Алина Власенко

Некоторые крупные суда уже более 20 дней стоят в пробке, чтобы пересечь границу. По прогнозам аналитиков, из-за задержек в логистике Панама может потерять до 200 млн долларов дохода, что приведет к росту цен на продукты и отправку грузов в США, пишет Daily Mail.



На штатную работу Панамского канала, из которого также получают воду около половины населения Панамы, ежедневно уходит в три раза больше воды, чем на содержание Нью-Йорка. Для нормальной работы канала нужны дожди, однако сейчас в регионе наблюдается самая сильная засуха за последние 100 лет.

Пока ограничения на количество проходящих судов по каналу действуют до 2 сентября. Однако власти Панамского канала не исключают, что ограничения могут оставаться в силе до конца года.