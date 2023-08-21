Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.3 комментария
Из-за сильной засухи в Панамском канале застряли более 200 судов
Более 200 судов застряли по обе стороны Панамского канала после того, как власти из-за серьезной засухи в целях экономии воды ограничили количество ежедневных проходов через канал до 32.
Некоторые крупные суда уже более 20 дней стоят в пробке, чтобы пересечь границу. По прогнозам аналитиков, из-за задержек в логистике Панама может потерять до 200 млн долларов дохода, что приведет к росту цен на продукты и отправку грузов в США, пишет Daily Mail.
На штатную работу Панамского канала, из которого также получают воду около половины населения Панамы, ежедневно уходит в три раза больше воды, чем на содержание Нью-Йорка. Для нормальной работы канала нужны дожди, однако сейчас в регионе наблюдается самая сильная засуха за последние 100 лет.
Пока ограничения на количество проходящих судов по каналу действуют до 2 сентября. Однако власти Панамского канала не исключают, что ограничения могут оставаться в силе до конца года.