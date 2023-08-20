Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.57 комментариев
Сооснователь компании Adobe Джон Уорнок умер в возрасте 82 лет
Американский ученый, сооснователь компании Adobe Джон Уорнок умер в возрасте 82 лет, следует из заявления компании.
Как говорится в заявлении, Adobe сообщает о смерти сооснователя компании Джона Уорнока, скончавшегося в субботу в окружении своей семьи, передает РИА «Новости».
Причины смерти не уточняются.
Ранее Adobe разрешил персональным пользователям в России бесплатно продлять подписку.