Adobe разрешил персональным пользователям в России бесплатно продлять подписку

Adobe разрешил индивидуальным пользователям в России бесплатно продлять подписку на свои продукты

Разработчик программного обеспечения Adobe из США начал бесплатно продлевать лицензии российским пользователям, у которых есть сложности с оплатой с российских карт, сообщили источники, у которых получилось продлить лицензии.

У пользовательских лицензий есть функция автоматического продления после привязки карты, бесплатное продление предоставляется как подарок тем, кто сейчас не может воспользоваться картой для оплаты за границей, сказал сотрудник одной из отечественных IT-компаний ТАСС.

Такая схема применяется для сохранения лояльности и поддержания пользователей в сложный период, добавил он.

По его словам, для корпоративных лицензий, продающихся через официальных реселлеров, автопродление не предусматривается.

Сотрудник другой российской IT-компании указал, что автопродление заработало шесть месяцев назад. Новую подписку приобрести не получится, можно лишь продлить прежнюю, которая есть у пользователя.

Весной 2022 года собеседник смог продлить подписку на 45 дней, но после этого лицензию нужно было продлевать уже на год, а для оплаты необходима была зарубежная банковская карта.