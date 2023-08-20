В Донецке назвали улицу именем Дарьи Дугиной

Пушилин: В Донецке появилась улица имени Дарьи Дугиной

Tекст: Валентина Григоренко

Пушилин в своем Telegram-канале напомним, что год назад погибла Даша Дугина, преступный киевский режим оборвал ее жизнь терактом. Он добавил, что в память о Дугиной было принято решение назвать улицу ее именем. По его словам, теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы ДНР Александра Захарченко, передает РИА «Новости».

Как отметил врио главы ДНР, Дугина не раз бывала в республике. Он подчеркнул, что это увековечение памяти не случайно, поскольку Дарья Дугина является героем, которого нужно помнить и знать.

Ранее писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Захар Прилепин заявил, что ответить за Дарью Дугину достойно можно поставив ей памятник в Киеве.

Напомним, Дугина, дочь известного общественного деятеля Александра Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.