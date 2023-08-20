Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.31 комментарий
В Донецке назвали улицу именем Дарьи Дугиной
Пушилин: В Донецке появилась улица имени Дарьи Дугиной
В Донецке появилась улица в честь убитой российской журналистки Дарьи Дугиной, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем Telegram-канале напомним, что год назад погибла Даша Дугина, преступный киевский режим оборвал ее жизнь терактом. Он добавил, что в память о Дугиной было принято решение назвать улицу ее именем. По его словам, теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы ДНР Александра Захарченко, передает РИА «Новости».
Как отметил врио главы ДНР, Дугина не раз бывала в республике. Он подчеркнул, что это увековечение памяти не случайно, поскольку Дарья Дугина является героем, которого нужно помнить и знать.
Ранее писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Захар Прилепин заявил, что ответить за Дарью Дугину достойно можно поставив ей памятник в Киеве.
Напомним, Дугина, дочь известного общественного деятеля Александра Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.