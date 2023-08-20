Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Появились кадры последствий разрушения Каховской ГЭС
Опубликовано снятое с высоты птичьего полета видео разрушенной Каховской ГЭС
СМИ опубликовали кадры Каховской ГЭС на Днепре, разрушенной украинскими националистами. Видео снято беспилотником с высоты птичьего полета.
Кадры сняты в конце недели со стороны левого берега реки, находящегося под контролем российских сил, уточняет РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Каховскую ГЭС не смогут восстановить в ближайшее время.
В результате прорыва ГЭС, по последним данным, погибли 57 человек.