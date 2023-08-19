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Российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении
Российские силы отразили четыре атаки на Купянском направлении
Подразделения «Западной» группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов ВСУ на Купянском направлении, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что российские силы успешно отразили атаки 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области.
Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США.
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское ДНР.
Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк и Новомихайловка ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР.
Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.
Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Уничтожены до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также гаубица М119 производства США.
На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение суток уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139 районах.