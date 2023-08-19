Российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении

Российские силы отразили четыре атаки на Купянском направлении

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что российские силы успешно отразили атаки 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области.

Потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское ДНР.

Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк и Новомихайловка ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.

Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Уничтожены до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение суток уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139 районах.