  • Эксперт: Исключить атаки дронов на Москву до полного поражения Украины будет сложно
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    Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
    Эксперт объяснил пользу высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса
    Обломки украинского БПЛА повредили крышу и фасад павильона «Экспоцентра» в Москве
    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе
    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte из Одессы в воды Босфора
    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    3 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    42 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    8 комментариев
    18 августа 2023, 13:54

    Прокуратура затребовала срок для топ-менеджера «Рольфа» Кайро

    Прокуратура попросила приговорить топ-менеджера «Рольфа» Кайро к девяти годам колонии

    Tекст: Александра Юдина

    Прокуратура просит приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии общего режима, сообщили в Черемушкинском суде Москвы.

    Обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей Кайро прокурор просит признать виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в нескольких офисах дилера в Москве и Санкт-Петербурге.

    Под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел лимитед».

    18 августа 2023, 08:45
    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Власти ДНР: Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России уничтожили основную группировку украинских военных в Урожайном, теперь затруднен подвоз резервов, сообщает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, основная группировка была ликвидирована тяжелым вооружением, подъезды к селу контролируют ВС России, подвезти резервы ВСУ не могут, их техника и личный состав уничтожаются на подступах, передает ТАСС.

    Также Гагин добавил, что украинские военные сконцентрировали группировку под Артемовском для новых атак на Клещеевку в ДНР.

    Так, по данным разведки, ВСУ готовятся штурмовать район Клещеевки, концентрируя группировку на Артемовском направлении.

    Ранее в пятницу в районе Урожайного была сорвана попытка ротации подразделений ВСУ, уничтожены две группы пехоты и минометный расчет.

    Напомним, Гагин сообщал, что Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек. В районе Урожайного ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.

    Коментарии (28)
    17 августа 2023, 20:36
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.

    «У вас за время контрнаступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли. <…> Потери у вас на фронте – 1 к 8», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    Также он добавил, что у России есть в резерве 250 тыс. человек, вооруженных современной техникой. «Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь – они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье», – сказал Лукашенко.

    Также он добавил, что Запад начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать. Лукашенко отметил, что от Украины может остаться только «клочок» земли, и такого государства больше не будет, если она не сядет за стол переговоров.

    Ранее белорусский лидер рассказал, как должны проходить переговоры по Украине.

    Коментарии (25)
    17 августа 2023, 19:46
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты, киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах цели СВО будут выполнены, Лукашенко отметил, что не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе», передает ТАСС.

    Он выразил собственное мнение, по его словам, цели СВО уже выполнены, и Украина никогда не будет «так агрессивно себя вести в отношении России» после окончания боевых действий, как это было до них.

    Также Лукашенко в ходе интервью заявил, что отдельные российские части заходили через белорусскую территорию на Украину.

    Коментарии (65)
    18 августа 2023, 07:59
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе

    WP сообщила о возражениях ряда американских конгрессменов против помощи Киеву после негативного прогноза разведки США

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления, сообщают источники.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит, в частности, о том, что ВСУ не достигнут «ключевого» Мелитополя. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что Киеву не предоставили более мощные вооружения, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов.

    Коментарии (9)
    17 августа 2023, 21:34
    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море

    Турция предупредила Россию о росте напряженности после досмотра судна в Черном море

    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Турции заявили о риске роста напряженности в Черном море, если ситуация с досмотром судов Россией повторится, говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции.

    «После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Напомним, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, который шел в порт Украины.

    Коментарии (41)
    17 августа 2023, 20:45
    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко рассказал, где находился Зеленский, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева
    @ James McGill/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский находился в погребе, когда российские войска были около Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, у Зеленского не было войск, чтобы защитить столицу, сообщает «Московский комсомолец». Лукашенко добавил, что лично наблюдал за тем, как некоторые представители киевской власти были готовы «поднять руки вверх».

    «Наверное, вы знаете, что войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда, и никакой президент Украины там не отражал – у него войск фактически не было, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, уже наполовину точно были не его, они не хотели погибать», – пояснил Лукашенко, передает ТАСС.

    По словам Лукашенко, российские войска отошли от Киева, потому что президент Владимир Путин не хотел больших жертв среди мирного населения.

    Ранее Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.


    Коментарии (34)
    17 августа 2023, 16:02
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    @ Кристина Кормилицына/POOL/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.

    По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего 10 часов в пути, передает ТАСС.

    Также президент заверил, что в перспективе необходимо будет провести аналогичную ветвь до Луганска и Донецка.

    Ранее Путин сообщил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом. По мнению президента, будет востребована ВСМ и до Минска.

    Коментарии (46)
    17 августа 2023, 21:10
    Эксперт рассказал о пользе высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса

    Экономист Лизан: Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Донбасс будет имиджевым проектом России

    Эксперт рассказал о пользе высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Идея строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Донбасса – это имиджевый ход. Важно показать, что железной дорогой будут связаны не только старые, но и новые регионы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. В четверг президент Владимир Путин высказался о высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса.

    «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) процесс долгий. На проект технико-экономического обоснования понадобится лет пять. Но это имиджевый ход – не только старые регионы свяжем ВСМ, но и новые», – считает экономист Иван Лизан.

    Однако, как подчеркнул собеседник, железная дорога нужна здесь и сейчас, а не через несколько лет. «Если посмотреть на схему украинских железных дорог, то без взятия Харькова нормального железнодорожного сообщения не будет», – пояснил Лизан.

    Связь с Луганской народной республикой (ЛНР) можно обеспечить через Купянск, «к которому мы подобрались, но не вошли». «Между ЛНР и Ростовской областью есть железнодорожный перегон, но он не использовался с 2007 года. На его восстановление, как говорил в прошлом году губернатор Ростовской области Василий Голубев, потребуется около 75 млрд рублей», – напомнил эксперт. 

    По его словам, связь с Донецкой народной республикой (ДНР) возможна только через Таганрог, рядом расположена так называемая успенская ветка. С 2017 года осуществляется движение межобластного пассажирского поезда по маршруту Ясиноватая – Иловайск – Успенская.

    «Во время Петербургского международного экономического форума, который проходил с 14 по 17 июня, было заявлено о том, что идут предпроектные изыскания по новому железнодорожному пути, который пройдет по Северному Приазовью от Крыма до Ростовской области. Тянуть ветку будут «Железные дороги Новороссии» – компания заработает до конца текущего года. Но когда дорогу начнут строить и по какому участку она будет пролегать, пока непонятно», – добавляет Лизан. 

    Сейчас даже внутри ДНР нет прямого железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком. «В Волновахе вокзал разбит, пути повреждены. Еще участок проходит мимо Еленовки – неподалеку от линии фронта. Также саперы обследуют территории, выделенные под будущую ж/д линию в Тельмановском районе ДНР. Поэтому нам бы по уму перед строительством ВСМ обычную железную дорогу построить, потому что грузовиками не навозишься», – считает Лизан. 

    Эксперт также напомнил, что перед проведением чемпионата Европы по футболу в 2012 году железнодорожные перевозчики России, Украины, Белоруссии и Польши подписали меморандум о взаимодействии в организации транспортного обеспечения Euro-2012. Тогда же правительства России и Украины были готовы подписать соглашение по быстрым перевозкам.

    «Сейчас это технически невозможно, потому что Донецкая железная дорога, часть которой мы контролируем, и Северо-Кавказская железная дорога электрифицированы разными видами тока: где-то постоянный, а где-то – переменный. Поэтому неизбежно приходится менять тягу. Из Таганрога в Донецк напрямую «Ласточки» не ходят. Из ДНР до границы доезжает обычный плацкартный поезд, затем люди делают пересадку и дальше их подхватывает «Ласточка». Поэтому надо менять дорогостоящую контактную сеть», – добавил собеседник. 

    В четверг президент России Владимир Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска. По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего десять часов в пути.

    «Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», – пояснил глава государства, который вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым запустил движение по МЦД-3.

    Коментарии (32)
    17 августа 2023, 17:52
    «Луна-25» сфотографировала обратную сторону естественного спутника Земли

    Российская станция «Луна-25» сфотографировала обратную сторону естественного спутника Земли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Космический аппарат «Луна-25» сделал первую фотографию земного спутника в ходе облета небесного тела, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    Станция в ходе полета по круговой орбите сняла лунную поверхность телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

    На снимке запечатлен южный кратер Зееман на обратной стороне спутника, фото сделано в 8.23 мск. Кратер Зееман – это уникальный объект, высота его вала доходит до восьми километров над поверхностью Луны. Снимки дополняют имеющиеся данные о кратере. Первое его изображение было сделано в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

    «Луна-25» также измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности небесного тела, получила параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на орбите.

    Напомним, аппарат вышел на орбиту спутника Земли 16 августа, для этого два раза включались его двигатели.

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    17 августа 2023, 18:24
    Пушилин заявил о ежедневном продвижении ВС России на двух направлениях

    Глава ДНР Пушилин заявил о ежедневных потерях опорных пунктов ВСУ на двух направлениях

    Пушилин заявил о ежедневном продвижении ВС России на двух направлениях
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные с каждым днем все больше продвигаются на Краснолиманском и Купянском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    На этих направлениях ВСУ выбиваются сразу с нескольких опорных пунктов в день, они теряют от трех до 10-12 пунктов, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России движутся в тяжелых условиях, украинские военные сопротивляются, но «у наших ребят все получается».

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 125 украинских военных.

    Коментарии (4)
    18 августа 2023, 08:39
    Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет

    Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне боевых действий Ми-28

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Техсостав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли, восстановив, вернуть на базу вертолет Ми-28, который совершил экстренную посадку при выполнении боевой задачи у линии соприкосновения на Артемовском направлении, рассказали спасатели и инженеры ВКС.

    По их словам, экипаж Ми-28 совершил вынужденную посадку рядом с линией боевого соприкосновения из-за разрушения лопасти. Прибывшая поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с запчастями, а также в процессе всего ремонта, передает РИА «Новости».

    При этом, как рассказал командир группы ПСС, от начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме. Инженер ВКС отметил, что техсостав сократил отведенное на ремонтные работы по замене лопасти время в четыре раза.

    Ранее российские Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ.

    Коментарии (6)
    17 августа 2023, 23:57
    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ

    Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ кораблями ЧФ «Пытливый» и «Василий Быков»

    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку атаки морским безэкипажным катером кораблей Черноморского флота России, сообщило российское Минобороны.

    Атака была предпринята в 22.55 мск в 237 км юго-западнее Севастополя. Украинский катер, «не достигнув цели атаки», был уничтожен огнем сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». Корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, Украина угрожает усилить морскую войну в Черном море и проводит атаки на российские торговые суда и военные корабли, в том числе используя безэкипажные катера.

    Коментарии (13)
    17 августа 2023, 21:46
    Суд в Москве арестовал иностранца по делу о шпионаже

    Суд в Москве арестовал иностранца по фамилии Спектор по делу о шпионаже

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже.

    Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности. По статье УК РФ «Шпионаж» ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

    Как сообщает ТАСС, американец Джим Спектор ранее был осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

    Ранее сообщалось, что в Псковской области был задержан шпион СБУ.

    Коментарии (4)
    18 августа 2023, 10:58
    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора

    Минобороны Турции разъяснило, почему сухогруз Joseph Schulte был пропущен в Босфор

    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора
    @ ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вошедший утром в пятницу в Босфор, перевозит на борту контейнеры, а не сельхозпродукцию, сообщает Минобороны Турции.

    Отмечается, что прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит контейнеры, а не зерновые. Однако в ведомстве не уточнили, что именно находится в самих контейнерах, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что контейнеровоз вошел в Босфор – это первое судно с сельхозпродукцией с Украины, которое вошло в пролив после прекращения зерновой сделки.

    Напомним, Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. В среду Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы. Политолог и экономист Иван Лизан заявил, что это «очевидная провокация». По его словам, «украинцы были бы рады», если бы Россия потопила судно под флагом Гонконга.

    Коментарии (8)
    18 августа 2023, 00:47
    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине

    Reuters сообщило о согласии США на передачу Данией и Нидерландами истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине

    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине
    @ A U.S. Air Force

    Tекст: Антон Антонов

    США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение украинских пилотов, сообщают информационные агентства.

    Глава Госдепа Энтони Блинкен направил соответсвующие письма указанным странам. В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит Украине воспользоваться новыми возможностями, как только «первая группа пилотов завершит свое обучение», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работу с партнерами, чтобы выбрать «способы передачи» F-16 «со стороны других стран», передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным СМИ, первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению F-16 к лету 2024 года. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат признал, что Украина не получит осенью или зимой американские истребители.

    Коментарии (13)
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      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

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