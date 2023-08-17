Россиянам рассказали, как подать в суд документы через МФЦ

В МФЦ на рабочих столах компьютеров общего пользования, имеющих открытый доступ в интернет, размещен ярлык со ссылкой на интернет-портал ГАС «Правосудие». Через МФЦ можно подать документы, подписанные простой электронной подписью. Доступ к сервису «Электронное правосудие» предоставляется физическим лицам через личный кабинет, говорится в сообщении на сайте РАПСИ.

Отмечается, что личный кабинет создается автоматически при первом обращении путем подтверждения личных данных физического лица, а доступ к нему при помощи идентификации и аутентификации с использованием подтвержденной учетной записи физического лица ЕСИА.

При этом работники МФЦ помогут зарегистрировать учетную запись ЕСИА либо в ее подтвердить, а также восстановить доступ к подтвержденной записи, помочь создать профиль пользователя сервиса ЭП.

Также в МФЦ помогут отсканировать оригинал заявления в суд или документов с подлинников или заверенных копий, а также выбрать нужную опцию в заполнении раздела «Подать обращение» и прикрепить файлы с направленными в суд документами.

После направления документов в суд пользователю в личный кабинет портала ГАС «Правосудие» приходит уведомление о поступлении документов в информационную систему с датой и временем их поступления. Работник МФЦ может помочь распечатать это уведомление, а также поступивших из суда документов.