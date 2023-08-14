Опубликовано видео момента взрыва на АЗС в Махачкале

Очевидец опубликовал видео момента взрыва на АЗС в Махачкале

Tекст: Ольга Никитина

Кадры снял очевидец происшествия.

Напомним, в результате взрыва и последовавшего пожара на автозаправочной станции в Махачкале погибли пять человек, еще десять человек получили травмы. Существует угроза повторного взрыва.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая материальная и моральная помощь. Он заверил, что медики делают все возможное для спасения жизней пострадавших, передает ТАСС.

В региональной прокуратуре сообщили, что в связи с возгоранием на автозаправочной станции в Махачкале начата проверка.