То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Опубликовано видео момента взрыва на АЗС в Махачкале
Очевидец опубликовал видео момента взрыва на АЗС в Махачкале
В Сети опубликовано видео момента взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.
Кадры снял очевидец происшествия.
Напомним, в результате взрыва и последовавшего пожара на автозаправочной станции в Махачкале погибли пять человек, еще десять человек получили травмы. Существует угроза повторного взрыва.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая материальная и моральная помощь. Он заверил, что медики делают все возможное для спасения жизней пострадавших, передает ТАСС.
В региональной прокуратуре сообщили, что в связи с возгоранием на автозаправочной станции в Махачкале начата проверка.