То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Москва потребовала от Варшавы разъяснений по поводу задержания двух россиян
Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян, которые якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки о ЧВК «Вагнер», сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.
Он рассказал ТАСС, что от властей никакого официального уведомления пока не было, а сами задержанные в посольство не обращались, их родственники и адвокаты – тоже. Как пояснил посол, польская сторона должна ответить на этот запрос в течение трех дней.
Ранее сообщалось, что специальные службы Польши арестовали двух граждан России, которые обвиняются якобы в шпионаже и распространении пропагандистских материалов.