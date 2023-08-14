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Боевика «Азова» приговорили к пожизненному сроку за убийство раненого в Мариуполе
Боевика «Азова» заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство раненогов Мариуполе
Военнослужащего террористической организации «Азов» (запрещена в России) Николая Куща заочно признали виновным в убийстве сотрудника народной милиции ДНР в Мариуполе в 2022 году, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.
Верховный суд ДНР приговорил Куща заочно к пожизненному лишению свободы в отбывании наказания в колонии особого режима, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В апреле 2022 года Кущ в ходе патрулирования территории в Мариуполе выстрелил в военнослужащего народной милиции ДНР, отобрал у раненого и не способного оказать сопротивление или скрыться человека, перевернул на спину и выстрелил один раз из АК-74 в голову.
Обвинение предъявляли в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном в связи с осуществлением служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, и в применении запрещенных методов войны.
Кущ служил в «Азове» по контракту в должности корреспондента информационной службы, сообщал СК. Убийство человека он снял на камере и опубликовал в Telegram. Убитым оказался 40-летний житель ДНР, проходивший службу в должности радиотелеграфиста.
В мае в ДНР приговорили к пожизненному сроку боевика «Азова» Алексея Кыркалова, застрелившего пленного российского военнослужащего в Мариуполе.