Министр финансов ФРГ неожиданно приехал в Киев

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    11 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    23 комментария
    Новости
    11:12В МИД КНР оценили отношения России и Китая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно поддерживают друг с другом стратегический диалог в различных форматах по всем направлениям, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

    11:07Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57

    Министру обороны Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума «Армия-2023» на аэродроме Кубинка представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57.

    11:01Министр финансов ФРГ неожиданно приехал в Киев

    Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом в понедельник утром для переговоров, сообщило DPA.

    10:51В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза

    Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ на «преступный досмотр» направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    10:45Советник посла Украины в Армении утонул в озере

    В озере Севан утонул советник посла Украины в Армении сообщили в спасательной службе МВД Армении.

    10:34Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже

    Специальные службы Польши арестовали двух граждан России, которые обвиняются якобы в шпионаже и распространении пропагандистских материалов, сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

    10:32Глава «Грузинского легиона» выразил недовольство ситуацией на родине

    Глава воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, преследуемый российским законодательством, выразил недовольство положением дел на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    10:30Бананы в промышленных объемах начали выращивать в Казахстане

    Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые приступила в Казахстане к выращиванию бананов в Туркестанской области на юге республики, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

    10:25Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Красноярске

    Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Красноярске на острове Татышев. На площадке работали интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где все желающие смогли записать теплые слова в поддержку участникам СВО.

    10:15В Крыму предложили ужесточить наказание за фото и видео с военными объектами

    Власти Крыма готовят предложения по ужесточению ответственности за публикацию и распространение в интернете фотографий и видео работы военных и стратегических объектов, ПВО и других систем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    10:12РКК «Энергия» впервые показала базовый модуль Российской орбитальной станции

    Устройство базового модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС) можно впервые посмотреть на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

    10:09Грузия в годовщину начала войны в Абхазии подтвердила приверженность мирному урегулированию

    Грузия в понедельник, в 31-ю годовщину начала войны в Абхазии, подтвердила приверженность мирному урегулированию этого конфликта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    10:03Орешкин спрогнозировал резкий рост доходов России от нефти и газа

    Нефтегазовые доходы России существенно вырастут в ближайшие месяцы, дополнительно бюджет получит до конца года 800 млрд рублей, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    09:55Вылет самолета с российскими туристами из Антальи задержали на двое суток

    Российские туристы не могут улететь из Турции двое суток, рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург должен был отправиться в Россию в субботу вечером, отдыхающие ждут в отеле информации, сообщила туристка.

    09:47Мошенники придумали способ кражи денег под предлогом замены соцкарт

    Мошенники стали звонить клиентам российских банков на городские номера, представляясь сотрудниками органов соцподдержки и предлагая обновить действующую социальную карту, после согласия они выманивают данные, которые позволяют получить доступ к онлайн-банку для вывода денег, сообщила пресс-служба ВТБ.

    14 августа 2023, 11:01

    Министр финансов ФРГ неожиданно приехал в Киев

    DPA: Министр финансов Германии Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом в понедельник утром для переговоров, сообщило DPA.

    Уточняется, что Кристиан Линднер приехал в Киев на поезде. По данным агентства, о визите министра финансов не объявлялось, но предположительно, он прибыл для проведения политических переговоров, передает радио Sputnik  со ссылкой на DPA.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

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    14 августа 2023, 07:58
    Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (14)
    13 августа 2023, 16:38
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    @ Britta Pedersen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Шольц назвал важными переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Он также считает, что эти переговоры нужно признать началом в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    Канцлер отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

    Коментарии (27)
    13 августа 2023, 15:39
    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, эвакуировано 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа было эвакуировано 204 человека, передает ТАСС.

    В четверг власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории.

    На Купянском направлении российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины.

    Коментарии (8)
    13 августа 2023, 13:22
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Большинство кампаний, которые прошли иностранные наемники, были больше похожи на сафари, чем на боевые действия. Теперь же, столкнувшись с украинскими «мясными штурмами», они предпочитают бежать, сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в США сообщили о бегстве иностранных наемников с Украины.

    «Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари. И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.

    «Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.

    «Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.

    «Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – заключил Мирошник.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

    Кроме того, по мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением.

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Примечательно, но заявления звучат на фоне сообщений о серьезных потерях ВСУ на фронте. Так, в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (3)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (9)
    13 августа 2023, 16:17
    Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США
    Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США
    @ Olena Khudiakova/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова в интервью изданию Huffington Post призналась, что не все в Киеве уверены в поддержке США.

    Она уточнила, что в Киеве сомневаются в вечной поддержке США, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 05:26
    Депутаты Рады предложили изменить закон о нацменьшинствах на Украине

    В Раду внесено предложение по изменению закона о нацменьшинствах Украины из-за критики со стороны Венецианской комиссии

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с критикой со стороны Венецианской комиссии в адрес закона о национальных меньшинствах Украины ряд депутатов Верховной рады внесли законопроект о его изменении. При этом дискриминацию русскоязычных предлагается сохранить.

    Как сообщается в пояснительной записке, документ вносится с целью уточнения критериев, по которым должны разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики. Кроме того, депутаты хотят уточнить процесс определения населенных пунктов, где нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.

    Указывается, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а также для «предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».

    При этом предлагаемые послабления – в частности, использование языка меньшинства на публичных мероприятиях и в рекламе – не собираются распространять на язык «государства-агрессора, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса», то есть на русский.

    Ряд прав нацменьшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с «агрессором», предлагается не защищать во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Речь идет о мирных собраниях, центрах национальных меньшинств и консультативных институтах при органах власти.

    Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы сообщила, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека. Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним.

    Коментарии (4)
    14 августа 2023, 01:30
    Взрывы прогремели в Одессе

    В Одессе раздались звуки взрывов

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Позднее в городе прозвучали еще три серии взрывов, передает ТАСС.

    Взрывы произошли и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также объявлена в Киеве, в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога прозвучала на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 08:59
    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Экс-помощник Трампа Болтон заявил, что политика Байдена в отношении Украины оттягивает провал ВСУ

    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    Он считает, что нерешительность Байдена сорвало украинское наступление, которое просто заглохло, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По его словам, Вашингтон должен отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала.

    Коментарии (5)
    13 августа 2023, 19:15
    Премьер Саксонии высказался против поставок ракет Taurus Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Spiegel высказался против поставки Украине крылатых ракет Taurus.

    Кречмер считает, что правительство Германии уже перешло установленные им,  красные линии, поставив Киеву танки Leopard. «Что дальше?» – спросил политик, передает «Коммерсант».

    Он также задался вопросом, действительно ли хочет Германия, чтобы немецкие ракеты поразили Россию. Политик призвал вместо этого к «новым, интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада».

    Ранее сообщалось, что правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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    13 августа 2023, 15:50
    Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Балицкий сообщил о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино
    @ David Goldman/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ночью в воскресенье российские войска пресекли попытку атаки и прорыва штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что противник потерпел поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции. ВСУ потеряли 20 единиц техники, а потеря живой силы составила до 60% личного состава.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что около 10.00 мск ВСУ предприняли попытку атаки силами пяти единиц тяжелой бронетехники и роты пехоты под Работино, ВС России атаку отбили.

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 04:23
    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»

    Стало известно о планах показать на форуме «Армия – 2023» захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО

    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На международном военно-техническом форуме «Армия – 2023» планируется показать трофейную технику НАТО, которую российские военные захватили в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил источник.

    В частности, собираются показать «несколько образцов западной бронетехники», включая боевые машины пехоты, сказал источник РИА «Новости».

    Напомним, форум «Армия – 2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. На форуме также планируют показать БМПТ «Терминатор» на базе Т-72, полет дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82», улучшенный вертолет Ка-52М, модернизированный АК-12.


    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 00:57
    В США Украине указали на угрозу «крупнейшего провала»

    Американский полковник Канчиан назвал возможную потерю Украиной территорий под Харьковом крупнейшим провалом ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если вооруженные силы Украины потеряют контроль над территориями под Харьковом, это окажется крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления ВСУ, заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

    Канчиан призвал «обратить внимание» на ситуацию в Харьковской области, поскольку успех России в регионе станет «важным событием», которое разочарует западных союзников Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области.

    Коментарии (56)
    13 августа 2023, 19:48
    Гладков: Атака беспилотника могла стать причиной взрыва в Белгороде

    Tекст: Ольга Иванова

    По предварительным данным, причиной взрыва в Белгороде могла стать атака беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж, пострадавших нет.

    В поврежденных квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания, также повреждения получили порядка 15 машин. По словам губернатора, власти помогут с восстановлением.

    На месте работают оперативные и аварийные службы.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила два украинских беспилотника в пятницу в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.

    Коментарии (0)
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    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ

    Иностранные наемники массово бегут с Украины, сообщают военные аналитики в США, отмечая, что и сами украинцы все больше недовольны ходом боевых действий. А вот поляки пока не лишились мотивации. Как бегство иностранных наемников ВСУ отразится на ходе боевых действий? Подробности

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    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

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    Киевскому режиму аукнется хамство в адрес Израиля

    Украина собирается ввести санкции против Израиля. По крайней мере, такие сведения стали просачиваться в украинские СМИ. О каких санкциях идет речь, по каким причинам киевский режим недоволен поведением Тель-Авива и получат ли ВСУ в итоге так желанные ими израильские системы вооружений? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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