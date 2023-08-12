Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.21 комментарий
В ЛДПР предложили прославлять подвиги участников СВО во время авиаперелетов
Глава ЛДПР Слуцкий предложил рассказывать перед полетом авиапассажирам о подвигах участников СВО
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил российским авиакомпаниям включить в предполетную информацию для пассажиров самолетов сообщения о том, что на борту находятся участники специальной военной операции.
Слуцкий считает, что необходимо повышать, усиливать значимость статуса участника СВО, отдавать дань уважения и гордиться подвигами защитников Отечества, декларировать это публично.
По его словам, бойцы СВО, направляясь в отпуск или возвращаясь на службу, пользуются авиасообщением, поэтому демонстрация уважения, значимости их подвигов будет способствовать как укреплению боевого духа, так и патриотических взглядов граждан, следует из сообщения на сайте партии.
По данным ВЦИОМ, более 90% россиян считают себя патриотами, поэтому инициатива будет положительно оценена пассажирами российских авиалиний, считают в ЛДПР.
«Знаю, многие бойцы скромно относятся к своему статусу, защищают Родину, делают трудную работу. Мы в ЛДПР считаем, что быть военным, защитником – престижно, это повод для гордости семьи, двора, города, всей страны!» – подчеркнул Слуцкий.