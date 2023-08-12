Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных
ActuNiger: Пять человек погибли во время атаки французских военных в Нигере 9 августа
В результате атаки французских военнослужащих на солдат Национальной гвардии Нигера, которая произошла 9 августа, погибли пятеро солдат гвардии, еще четверо пострадали, пишут СМИ со ссылкой на данные командования Нацгвардии.
В сообщении портала ActuNiger говорится, что погибших военных похоронили в Ниамее. Двое раненых военнослужащих остаются в тяжелом состоянии. Пострадавших, как сообщает портал, навестила делегация сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества», передает РИА «Новости».
Ранее мятежники в Нигере сообщили об атаке французских военных в отношении солдат Национальной гвардии страны. Утверждалось, что французы освободили террористов. Кроме того, новые власти Нигера обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны.
Франция отвергла обвинения мятежников.