На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
В Москве раскрыли ячейку международной экстремистской организации
Полиция задержала в Москве предполагаемых участников международной экстремистской организации
В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщили в ГСУ СКР по Москве.
Следствие считает, что в 2020 году группа лиц организовала на территории Юго-Западного административного округа Москвы работу запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации. Ее участники проводили собрания на квартирах в разных районах столицы, где изучали экстремистскую литературу, следует из сообщения на сайте ГСУ СКР по Москве.
Полиция при поддержке оперативных служб и Росгвардии задержала двоих мужчин за участие в этой экстремистской организации, они доставлены для проведения следственных действий.
Ранее ФСБ пресекла деятельность экстремистского сообщества АУЕ в Туве.