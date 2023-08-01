В Москве раскрыли ячейку международной экстремистской организации

  • Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов
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    Чем Россия заменит ракеты-носители советской эпохи
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    16 комментариев
    Новости
    21:42На Украине опровергли планы на случай смерти Зеленского

    Киев не имеет никаких планов на случай смерти президента Владимира Зеленского, журналисты распространяют бред, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

    21:34Польша заявила о нарушении воздушного пространства белорусскими вертолетами

    Министерство иностранных дел Польши заявило о нарушении 1 августа воздушного пространства республики двумя белорусскими вертолетами.

    21:25Разъяснены правила выдачи удостоверений ветерана ополченцам и добровольцам СВО

    Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева прокомментировала постановления премьер-министра Михаила Мишустина, которые определяют правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий.

    21:16Прохожие в Петербурге помогли собрать курьеру выпавшие на «зебру» продукты

    В Сети набирает популярность видео, как неравнодушные прохожие в Петербурге помогли собрать курьеру рассыпавшиеся из термосумки продукты на пешеходном переходе.

    21:08Суд Волгограда допросил свидетелей геноцида мирных жителей нацистами в годы ВОВ

    В Волгоградском областном суде состоялось первое заседание по заявлению прокурора региона о признании геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированной в период июля 1942 года по февраль 1943 года территории области.

    20:57В Москве раскрыли ячейку международной экстремистской организации

    В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщили в ГСУ СКР по Москве.

    20:48Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен

    Закон о запрете использования российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг и ужесточения за это ответственности зарегистрировали в Верховной раде, сообщили украинские СМИ.

    20:40Пентагон назвал условие передачи F-16 Киеву

    Страны Запада поставят Украине истребители-бомбардировщики F-16, когда пилоты ВСУ пройдут подготовку по их применению, ориентировочно это произойдет через несколько месяцев, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

    20:32Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов

    Часть российских дипломатов эвакуирована из Судана, сообщил МИД России. Кроме того, из страны вывезли россиян, которые обратились в диппредставительство за содействием в возращении на родину.

    20:24«Движение первых» начало раздавать наборы первоклассникам в новых регионах

    «Движение первых» выдало будущим первоклассникам из Луганска школьные наборы, включающие все самое необходимое для начала учебы. Всего до 1 сентября в ЛНР «наборы первых» получат около 10 тыс. будущих первоклассников, сообщили в движении.

    20:15На Украине задержали военкома Днепропетровской области по делу о коррупции

    Военком Днепропетровской области задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба МВД.

    20:07Полянский: США начали председательство в СБ ООН «не с той ноги»

    США начали свое председательство в Совете Безопасности ООН «не с той ноги», попытавшись установить свою волю, а не добиться согласованной позиции при принятии программы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    19:59В ходе обстрела ВСУ Ясиноватой погибли два человека

    При обстреле города Ясиноватая в ДНР во вторник погибли два мирных жителя, сообщил мэр населенного пункта Дмитрий Шевченко.

    19:56Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде

    Интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу, сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где были обсуждены вопросы соцпомощи для граждан и создание Совета по интеграции новых регионов.

    19:50В ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву

    ООН выступает против атак беспилотников на Москву, заявил заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

    1 августа 2023, 20:57

    В Москве раскрыли ячейку международной экстремистской организации

    Полиция задержала в Москве предполагаемых участников международной экстремистской организации

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщили в ГСУ СКР по Москве.

    Следствие считает, что в 2020 году группа лиц организовала на территории Юго-Западного административного округа Москвы работу запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации. Ее участники проводили собрания на квартирах в разных районах столицы, где изучали экстремистскую литературу, следует из сообщения на сайте ГСУ СКР по Москве.

    Полиция при поддержке оперативных служб и Росгвардии задержала двоих мужчин за участие в этой экстремистской организации, они доставлены для проведения следственных действий.

    Ранее ФСБ пресекла деятельность экстремистского сообщества АУЕ в Туве.

    1 августа 2023, 08:28
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Hindustan Times восхитилось боем экипажа российского танка с колонной техники ВСУ

    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Издание отмечает, что один российский танк уничтожил как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК, передает РИА «Новости».

    Как пишет Hindustan Times, российский танк использовал для укрытия лесополосу и постоянно вел огонь по украинской технике, потому сам почти не получил повреждений.

    На прошлой неделе блогеры опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (30)
    1 августа 2023, 12:20
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»

    Эксперт Кнутов: Для борьбы с украинскими дронами в Москве России стоит обратиться к советскому опыту защиты региона

    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал комплекс «Москва-Сити».

    «Проблема некой бреши на юго-западе Москвы прослеживается с советских времен. Там расположена железная дорога, а высоковольтные провода создают помехи. Они, в свою очередь, способны маскировать БПЛА. Именно этим и пытается воспользоваться противник», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Напомню, в годы Великой Отечественной войны Советская армия использовала аэростаты с натянутыми тросами для борьбы с немецкими самолетами. Сейчас, вероятно, стоит поступить схожим образом. Нам нужны зонды с закрепленными на них сетями. Если повесить такой аппарат на высоте 200-300 м, противник будет вынужден поднимать БПЛА выше, а мы сможем легче их замечать», – отмечает эксперт.

    «Особенность беспилотников в том, что их можно довольно недорого модернизировать, чего не скажешь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это затрудняет обнаружение аппаратов. Тем не менее отказываться от этого способа защиты нельзя. Россия проводит постоянную работу по совершенствованию установок. Одновременно с этим улучшаются ЗРК, которые также могут поражать дроны. Не стоит забывать и о новых перспективных разработках, в частности о лазерном и электромагнитном оружии», – подчеркивает собеседник.

    «Также стоит задуматься о создании двух линий защиты, как в советские годы. Первый рубеж должен быть расположен около Москвы. Второй – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, а лучше по всей линии границы. Если ко всему перечисленному добавить РЛС, установив их на возвышенности, то эффект будет заметен. Эта работа достаточно трудоемкая, но сделать ее необходимо», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась с помощью дронов ударить по объектам в Москве и Московской области. Российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17-го этажа.

    Обломки двух дронов, сбитых системами ПВО в Московской области, не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили в экстренных службах. Напомним, аналогичная атака произошла в минувшее воскресенье. Один из украинских дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщило МО РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте. Среди прочего, эксперты иронизировали в Сети – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.

    Коментарии (54)
    1 августа 2023, 06:26
    МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»

    Посол по особым поручениям МИД России Озеров посоветовал британскому министру Клеверли «прикусить язык»

    МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»
    @ Ian Davidson/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о российских проектах для Африки, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров посоветовал ему «прикусить язык».

    Клеверли заявил, что Россия якобы предлагает Африке поверхностно привлекательные проекты. Озеров, который возглавляет секретариат «Форума партнерства Россия – Африка», рекомендовал ему «изучить опыт России в сфере безопасности», где у российской стороны «чрезвычайно глубоко разработаны комплексные подходы», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Озеров пояснил, что говорит не только о «борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, обычной криминальной преступностью», но и о сохранении «стабильности и устойчивости» стран в целом. Этим, по словам Озерова, «британские партнеры не блещут». Он подчеркнул, что британцы «всегда заняты в основном организацией военных переворотов, стравливанием одних стран с другими, созданием конфликтных ситуаций». «Поэтому на месте Клеверли я бы все-таки прикусил язык и подумал о том, что российский опыт чрезвычайно популярен и востребован в Африке», – сказал Озеров.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами. Глава государства сообщил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки. На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «плевать хотели на Устав ООН».

    Коментарии (18)
    31 июля 2023, 22:02
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams

    Newsweek: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты

    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    @ Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    Как пишет Newsweek, США передадут Киеву версию M1A1 с упрощенным оборудованием и без передовой электроники вместо обещанной ранее M1A2, передает Lenta.Ru. Также танки этой модели лишены брони из обедненного урана.

    Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт. По данным издания, оснащение M1A2 более совершенно, однако эта модель пока не поступит на вооружение Киева.

    В пятницу Военный эксперт Вадим Козюлин сказал газете ВЗГЛЯД, что США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    Коментарии (27)
    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (45)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    Коментарии (17)
    1 августа 2023, 13:45
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.

    В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.

    За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (22)
    1 августа 2023, 00:40
    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера

    Буркина-Фасо и Мали пригрозили считать объявлением им войны военное вмешательство в ситуацию в Нигере

    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

    Буркина-Фасо и Мали заявили, что военное вмешательство может привело к «принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера», передает РИА «Новости».

    Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае военной интервенции против Нигера, передает ТАСС.

    Подчеркивается, что военное вмешательство в Нигере может «дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии».

    Кроме того, Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи (CNRD, военные власти страны) выступил в поддержку новых властей в Нигере. Канцелярия президента Гвинеи выразила уверенность, что «новые власти» Нигера предпримут все необходимые шаги для «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

    Власти Гвинеи осудили санкции, к которым призывает ЭКОВАС, а также заявили, что военное вмешательство не решит возникших проблем, зато грозит «гуманитарной катастрофой, последствия которой могут выйти за пределы границ Нигера». CNRD объявил, что не будет присоединяться к таким мерам и призвал ЭКОВАС к «лучшим чувствам».

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты. Париж потребовал освободить Базума. Новые власти обвиняют Францию в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента. Хотя с 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, последняя сохраняла свое влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов. ЭКОВАС 30 июля заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Базума, предупредив, что может применить «все меры», в том числе и военные.

    Коментарии (26)
    1 августа 2023, 08:18
    В Госдуме предложили разрешить показ «Барби» без согласия правообладателей

    В Госдуме предложили разрешить показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей

    В Госдуме предложили разрешить показ «Барби» без согласия правообладателей
    @ Warner Bros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил главе российского правительства Михаилу Мишустину разрешить показ в России зарубежных фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей.

    Даванков, в частности, предложил правительству оценить целесообразность разработки постановления о введении в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинофильмов из недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Вице-спикер Госдумы указал, что кассовые сборы в российских кинотеатрах упали по сравнению с 2019 годом на 57,2%. Чтобы кинотеатры не закрылись, считает Даванков, у российских зрителей должна быть возможность посмотреть на больших экранах картины «Барби» и «Оппенгеймер».

    Коментарии (50)
    1 августа 2023, 12:41
    Марочко сообщил, что российские военные захватили большое количество оружия НАТО

    Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВС России в ходе продвижения в ЛНР захватили большое количество оружия НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные во время продвижения на Купянском и Краснолиманском направлениях обнаружили большое количество вооружения НАТО и боеприпасов, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в данный момент находки тщательно проверяются, изучаются, а также документируются и отправляются на склады, где позднее комиссия по ВВТ определит его дальнейшую судьбу, передает РИА «Новости».

    Ранее в Запорожской области российские военные предотвратили несколько диверсий и обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 00:05
    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»

    В администрации президента Бразилии сообщили о требовании позвать на встречу по Украине в Джидде Россию и Китай

    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бразилия настаивает, что Россия и Китай должны быть представлены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Джидде, заявил источник в администрации бразильского президента.

    Источник ТАСС заявил, что «Бразилия должна направить кого-то в качестве представителя» на переговоры в Джидде. Однако пока не принято решение, «на каком уровне» она будет представлена. В частности, не решено, примет ли участие во встрече спецпомощник президента по международным вопросам Селсу Аморим.

    Как сообщается, Бразилия уже не в первый раз заявила организаторам переговоров, что во встрече «должны принимать участие китайцы» и что на любых переговорах требуется «присутствие русских». По мнению Бразилии, нельзя «проводить переговоры с самим собой», без России.

    Напомним, сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет. Мексика уже отказалась участвовать в переговорах по Украине без России.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 15:37
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей, заявил обозреватель Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian.

    Он отметил, что санкции совершенно неэффективны в плане влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер с российской стороны, передает РИА «Новости».

    Дженкинс считает, что Запад попал в ловушку из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться. По мнению автора статьи, западные страны не сделали прогноз последствия санкций до их введения. «Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы», – пишет автор статьи.

    Обозреватель считает, что сейчас наступило время для переговоров с Москвой, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии – экономические санкции.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок ответных мер на санкции.

    Коментарии (19)
    1 августа 2023, 09:53
    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли таблички и флаг

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, сообщил источник.

    Как отметил источник РИА «Новости», со здания посольства Исландии убрали вывески, с флагштока при посольстве сняли национальный флаг, также теперь отсутствует и пост полиции. По словам источника, сотрудники дипмиссии вывезли вещи еще в воскресенье.

    Ранее временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД России о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа.

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    1 августа 2023, 14:00
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка

    Tекст: Алина Власенко

    Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    В Telegram оборонного ведомства уточняется, что Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки колонны украинской техники на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

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    31 июля 2023, 21:59
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Бойцы ВС России работают строго по живой силе и технике, а не по гражданской инфраструктуре, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава региона сообщил, что операцию провели под командованием Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова. Кадыров подчеркнул, что врага «лучше бить на его территории», чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось о гибели трех мирных жителей после ударов ВСУ по селу Басань в Запорожской области.

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