Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай

Востоковед Маслов: Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации в Нигере и действовать аккуратно

Tекст: Илья Абрамов

«Не удивлюсь, если в конечном счете ситуация обернется гражданской войной», – добавил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Многие страны имеют свои интересы в Нигере. Государство было одним из последних бастионов бывшей французской колониальной империи. Активно со старым правительством Ниамея работали США и Италия, также заинтересованные в сохранении официального руководства», – акцентировал собеседник.

«В то же время Китай, который активно инвестировал в горнодобывающую и нефтяную промышленность Нигера, пока молчит и не выказывает своих предпочтений относительно правительства страны. Но надо понимать, что недавние перевороты в Западной Африке совершались в государствах с сильным влиянием КНР. Кроме того, если западные компании покинут Ниамей, то Пекин получит самые выгодные контракты», – пояснил он.

«Африканские страны разделились относительно ситуации на два лагеря. Прозападные правительства поддержали старые власти Нигера. Те, кто тесно сотрудничает с Китаем, оказались на стороне мятежников. Но несмотря на громкие заявления, все будут ждать реакции покровителей, прежде чем предпринимать какие-то реальные действия», – считает эксперт.

«Что касается России, то Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации и действовать аккуратно. РФ может сотрудничать с любым правительством Нигера. Новые власти страны находятся в достаточно шатком положении. Если мы однозначно поддержим их, то в случае проигрыша мятежников рискуем потерять возможность взаимодействия с Ниамеем», – резюмировал Маслов.



Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что интервенция в Нигер будет считаться объявлением войны этим двум странам. Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае вмешательства в дела соседа.



В поддержку новых властей Ниамея выступил и Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи. Канцелярия президента республики выразила уверенность, что руководство Нигера предпримет все необходимые шаги для достижения «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

Вместе с тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель считает силовой переворот в Нигере неприемлемым. Также он призвал освободить задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума. Кроме того, Боррель поддержал все меры, принятые ЭКОВАС против новых властей Ниамея.

Франция также выступила против мятежников. «Данный переворот абсолютно незаконен и чрезвычайно опасен для нигерийцев, для Нигера и для всего региона. Мы призываем освободить президента Базума и прекратить нарушать конституционный порядок», – сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь военные Нигера обвинили французские власти в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

При этом российская сторона выступает за восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.