Россияне отметили День семьи, любви и верности всей страной, приняв участие в традиционных акциях, походах и флешмобах

Россияне отпраздновали День семьи, любви и верности всей страной, традиционными акциями, походами и флешмобами отметили праздник более 1 миллиона россиян, приняв активное участие в мероприятиях Росмолодежи.

Россияне с 6 июля по 8 июля приняли активное участие в мероприятиях Росмолодежи, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности. Российские семьи проявили сплочение, активную гражданскую позицию, и показали, что вся страна – это одна большая семья.

Главный символ праздника – ромашка. В этот день порядка 25 тыс. семей получили в подарок букеты из ромашек. А в 60 регионах страны прошел флешмоб «ромашка», в ходе которого семьи выстраивались в виде цветка, знака бесконечности или сердца и делали яркие фотографии на память и для социальных сетей.

Более 200 тыс. семей присоединились к уже традиционному формату всех праздников – акции «Встанем». Ранее, накануне 9 мая Ветеран ВОВ Николай Константинович Имчук во время интервью волонтерам #МЫВМЕСТЕ в Музее Победы пожелал победы бойцам специальной военной операции. Он сказал о единении двух поколений победителей и показал жест рукопожатия, который волонтеры восприняли как символ поддержки. Они запустили волну флешмоба – в знак поддержки бойцов СВО и уважения к памяти Героев ВОВ. Российские семьи записывали видео, фотографировались, повторяя этот жест и выкладывали это на своих страничках в социальных сетях.

К семейным пикникам присоединились более 150 тыс. жителей из 89 регионов. Участникам удалось побывать на просветительских и творческих мастер-классах для родителей и детей, а также на образовательных площадках с лекциями, спортивных соревнованиях и концертах. Три федеральных площадки располагались в административных центрах Новгородской, Архангельской и Тульской областей.

Одним из ключевых форматов праздника стала волонтерская помощь многодетным семьям и семьям военнослужащих, участвующих в СВО. Более 15 тыс. семей получили такую поддержку. Добровольцы выполняли работу по благоустройству, ремонту и решали бытовые проблемы в домохозяйствах: покраска и необходимый ремонт различных объектов, конструкций и систем: кровля, входные и межкомнатные двери, мебель, сантехнические системы; облагораживали и убирали территории домовладений; собирали урожай и ухаживали за растениями и деревьями на участках.

В эти дни команда Росмолодежь.Добро совместно с волонтерами #МЫВМЕСТЕ провели фотосъемки для 2 тыс. членов семей военнослужащих, чтобы подарить им приятное настроение и создать еще один повод для проведения семейного досуга. В дальнейшем планируется проведение фотовыставок лучших работ, а также участие отдельных семей военнослужащих в Волонтерской экспедиции «По пути с добром», которая состоится в период с 3 по 8 октября.

Также в этот праздничный день для более чем 5 тыс. россиян из 59 регионов России были организованы пешие семейные походы. В них участники лучше узнали родной край, получили новые навыки и провели время вместе.

В ходе праздника в 89 регионах России были проведены серии интервью с семьями страны по теме: «Что для вас любовь и верность?». 7 тыс. участников также приняли участие в марафоне, выложив свои видеоматериалы в социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #СемьяПервых. Всего было размещено более 2,5 тыс. постов.

Для более чем 12 тыс. молодых родителей активисты ВОД «Волонтеры-медики» провели 400 мастер-классов по оказанию помощи детям. Помимо этого, «Волонтеры-медики» организовали 1 тыс. интерактивных игр по рациональному питанию и физической активности, во время которых получили практические навыки по ведению здорового образа жизни.

Ранее политолог Александр Рудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Россия стала оплотом традиционных ценностей глобального уровня.