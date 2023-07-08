Возвращение жителей в Шебекино приостановлено после ночного обстрела со стороны ВСУ

В США объяснили ценность трофейной ракеты Storm Shadow для России

Англо-французская крылатая ракета Storm Shadow, попавшая в руки российских военных, важна с точки зрения разведывательной ценности.

На снимках упавшей Storm Shadow можно увидеть боевую часть ракеты, заднюю часть корпуса и другие компоненты. В конструкции Storm Shadow применяют решения, которые обеспечивают ее малозаметность, передает издание The Drive.

Интерес могут вызывать материалы, использованные при изготовлении ракеты, а также применяемые в ней конструктивные решения. Двигатель и боеголовка будут изучены, отмечают авторы статьи.

При этом наибольший интерес будет представлять электроника боеприпаса, в первую очередь система наведения.

Ракета оборудована инерциальной системой наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета боеприпас использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Система может сопоставлять изображения, загруженные в память ракеты, с объектом, который видит ГСН.

Российская сторона сможет изучить компоненты ракеты и найти в ней слабые места.

Между тем важность трофейной ракеты отметили также в Индии. В видеосюжете индийского издания Hindustan Times захват боеприпаса российскими военными назвали «большой победой Путина». Беспокойство Лондона из-за попадания ракеты в руки военных России усугубляется тем, что боеприпас был частично неповрежденным.

При этом издание отмечает, что Россия также захватила и уничтожила немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, передает РИА «Новости».

Напомним, российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, боеприпас отправлен профильным ведомствам для изучения.