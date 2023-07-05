Военкор: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста

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5 июля, среда  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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Юань набирает обороты против доллара

Еще одна крупная азиатская экономика решила отказаться от доллара при покупке нефти Oriental Image/Reuters
Сделан еще один практический шаг в расширении торговли в нацвалютах. Индия начала закупать российскую нефть в юанях. Китайский лидер призвал ШОС увеличивать долю национальных валют при торговле. И в авангарде этого тренда, идущего по всему миру, стоит Россия. Почему вместо доллара страны выбирают именно юань?  Подробности...
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Иран открывает новые перспективы для ШОС

Артем Иванов/ТАСС
Двухлетний путь Ирана к вступлению в ШОС закончен. Членство в организации несет выгоды не только Тегерану, но также России и Китаю, остальным участникам ШОС. Что означает присоединение Исламской республики к объединению и как это отразится на будущем евразийского пространства? Подробности...
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Нападение на Милашину выгодно противникам Чечни

В результате нападения Елена Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук кадр из видео
В России потребовали скорейшего расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Во вторник утром они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. С призывом найти и наказать виновных в нападении на журналистку выступили даже ее оппоненты и критики.  Подробности...
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Погромы во Франции усилили позиции союзника России

Французы подсчитывают убытки от беспорядков Aurelien Morissard/AP/ТАСС
Волна беспорядков, прокатившаяся по Франции, принесла стране не только сотни миллионов евро убытков. Похоже, на наших глазах происходит политический сдвиг – президент Макрон стремительно теряет популярность, зато очки набрали другие политики. И среди них Марин Ле Пен – та самая, которая выступала за признание Крыма российским.  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...

Воевать с мостами себе дороже

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Предположим, цель достигнута, снабжение украинских войск через Днепр полностью пресечено, ВСУ отступили на правый берег. Это приведет к капитуляции Украины? С чего бы? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Одни остаются в стране потому, что не имеют возможности покинуть ее на продолжительный срок, но есть и такие, кто целенаправленно остается, хотя имущественный уровень позволяет ему примкнуть к числу уехавших и спокойно прожить за границей продолжительный срок. Отличает их именно экзистенциальная установка. Подробности...
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...

Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
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    Военкор: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста

    Военкор Поддубный: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста
    		   
    5 июля 2023, 16:20
    Фото: NBC defense Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Уничтожен заместитель командира элитного спецназа СБУ «Альфа» Глеб Лакуста, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Лакуста занимал должность замкомандира «Альфы» управления СБУ по Черновицкой области, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что его ликвидировали в зоне спецоперации.

    Лакуста, по данным военкора, – бывший сотрудник «Беркута», в 2014 году он перешел на сторону киевского режима, позже стал участником киевской «АТО».

    Названа дата удара Украиной ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
    Карчаа: Украина намерена ночью 5 июля ударить ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС

    4 июля 2023, 20:46

    Текст: Ольга Иванова

    Украина ночью 5 июля намеревается ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной ядерными отходами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

    В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Украина также планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС и использовать беспилотные летательные аппараты – камикадзе, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, отметив, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС.

    Коментарии (80)
    Макеевка получила «колоссальные повреждения» в результате удара ВСУ
    Мэр Ключаров сообщил о «колоссальных повреждениях» в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке
    		   
    4 июля 2023, 23:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные», повреждены учреждения здравоохранения, есть раненые, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

    Ключаров сообщил в Telegram, что ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома (оконные блоки и стеклопакеты)». Сообщается, что в восьми медицинских организациях «взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады».

    Ключаров заявил РИА «Новости», что сейчас из-за темноты сложно оценить ущерб, «во многих районах повреждено городское освещение». Он указал, что «пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки».

    «Пациентов переводят в другие больницы», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.

    Коментарии (79)
    Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
    Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
    		   
    5 июля 2023, 06:59
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».

    На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.

    Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.

    Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.

    Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.

    Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.

    Коментарии (22)
    В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
    МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
    		   
    4 июля 2023, 19:44
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.

    Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.

    Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.

    Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.

    Коментарии (17)
    ВСУ изменили стратегию контрнаступления
    Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления
    		   
    4 июля 2023, 17:42
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные изменят стратегию контрнаступления, продвижение вперед более не является их главной задачей, заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

    На данный момент продвижение не является основной задачей ВСУ, украинская армия считает своей главной задачей «максимальное уничтожение» живой силы и техники ВС России, заявил Данилов в Twitter (заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    По его словам, «война на уничтожение равна войне за километры».

    Напомним, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

    Коментарии (17)
    Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР
    Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР
    		   
    5 июля 2023, 12:30
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная.

    «ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт.

    «Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик.

    «В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко.

    Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.

    Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.

    За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп.

    Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.

    Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

    Коментарии (14)
    Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами
    		   
    4 июля 2023, 20:55
    Фото: IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на стремительность и успешность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательной операции на востоке и призвал Запад быть готовым поддерживать Киев годами, пока продолжается вооруженный конфликт.

    Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку заявил, что страны Запада внесли свой вклад в помощь Украине насколько это было возможно, также он отметил, что еще предстоит оказание долгосрочной поддержки, передает ТАСС.

    Канцлер призвал страны, которые хотят поддерживать Украину, такие как Германия и Румыния, принять для себя решение и быть в состоянии делать это еще год, два, три, а если нужно, то и дольше.

    Касаясь повестки предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, канцлер Германии напомнил, что есть решение, принятое в свое время в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года политическое заявление стран альянса о том, что Украина со временем станет членом НАТО), и которое необходимо дальше развивать.

    При этом Шольц подчеркнул, что во время войны никто не может стать членом альянса. По его словам, к критериям вступления в НАТО относится в том числе отсутствие у страны-кандидата открытых пограничных конфликтов. При этом он пообещал Украине большую практическую поддержку со стороны альянса, отметив ее важность.

    Накануне Германия пообещала Украине десятки немецких танков Leopard. В тот же день экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер допустил переход НАТО на Украине к «защитной эскалации» в качестве возможного «ответа» на удары ВС России по Украине.

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    Коментарии (28)
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
    		   
    5 июля 2023, 04:24
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.

    Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».

    Власти заявили о работе ПВО.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».

    Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.

    Коментарии (10)
    Мощный взрыв прогремел в Макеевке
    Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
    		   
    4 июля 2023, 22:29
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.

    Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.

    Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».

    Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.

    По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.

    Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.

    Коментарии (18)
    МИД заявил о пособничестве ЮНЕСКО в сокрытии культурных ценностей Украины
    Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности
    		   
    5 июля 2023, 10:42
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Сотрудники ЮНЕСКО напрямую участвуют в незаконном вывозе художественных ценностей с Украины и помогают «пристраивать» их на территории стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, надежные источники подтверждают, что ЮНЕСКО помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины на территорию стран Европейского союза. «У нас есть такая информация, и такая информация есть еще и у Le Monde, которая об этом написала», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что вывоз культурных ценностей с Украины с участием ЮНЕСКО происходит уже давно.

    «На протяжении многих лет Украина, подвергаясь вмешательству со стороны США в свои внутренние дела, а потом это превратилось в разрушение государственности, по сути, разбазаривает свое собственное культурное достояние», – сказала Захарова.

    Она напомнила, что на Украине разрушаются храмы, вывозят вещи из музеев и хранилищ.

    «А чего вы хотите? Плодородную почву вывозят с территории Украины. А культурные ценности – само собой для них разумеющееся. … Но ведь в этом участвует еще и ЮНЕСКО, которая помогает, назовем это так, пристраивать культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины вне закона, … в огромном количестве по странам Европейского союза. Впрямую в этом участвует», – отметила Захарова.

    Ранее представитель ЮНЕСКО Томас Маллар заявил, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры на Запад.

    Коментарии (28)
    Украинцам пообещали резкий рост цен на бензин
    Министр экономики Украины Свириденко предупредила о значительном росте цен на бензин
    		  
    4 июля 2023, 20:11
    Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Цены на автомобильное топливо на Украине в ближайший месяц могут вырасти на 20% после решения правительства вернуть НДС и акцизы на топливо на уровень января 2022 года, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    По ее словам, на восемь гривен (0,21 доллара) должно подорожать дизельное топливо, а на 11 гривен (0,3 доллара) – бензин, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рада».

    Сейчас стоимость дизельного топлива на заправках страны составляет 46,15 гривны (1,26 доллара) за литр. По решению властей Украины, с 1 июля вернется НДС на топливо в размере 20%.

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    Во Франции испугались появления у протестующих оружия НАТО с Украины
    Agoravox: Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие
    		   
    5 июля 2023, 13:00
    Фото: Christophe Ena/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие западного производства, которое уже давно появилось на черных рынках Европы, в том числе противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные Stinger, утверждается в материале на портале AgoraVox.

    Автор статьи предупредил, что переданное Киеву странами НАТО оружие западного производства в условиях бесконтрольного оборота оружия во время конфликта на Украине уже давно появилось на черных рынках Европы – и существует риск того, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков, передает РИА «Новости».

    Более того, по мнению автора публикации, в руках протестующих во Франции скоро могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger.

    В связи с существованием вышеописанных рисков автор материала задался вопросами: пойдут ли участники беспорядков во Франции дальше грабежей и поджогов автомобилей и не примет ли их обида за убитого сверстника форму реальной гражданской войны, которая имела бы подпитку в виде бесконтрольно отправляемого Украине оружия стран НАТО. «Не грозит ли Франции война с «иностранными сообществами» на ее же земле?» – подытожил журналист.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране якобы пройден.

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    Times назвала срок, оставшийся у НАТО на включение Украины в альянс
    Times заявила, что у НАТО есть только год на включение Украины в альянс

    5 июля 2023, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    На включение Украины в НАТО у Североатлантического альянса остается максимум год, так как потом к власти в США может вернуться Дональд Трамп, пишут британские СМИ.

    Обозреватель Роджер Бойес указал, что в 2024 году НАТО отметит свое 75-летие, которое «планирует отпраздновать с должной пышностью». При этом, по его мнению, саммит 2024 года в Вашингтоне «может стать последним «ура» действующего главы американского государства Джо Байдена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Бойес полагает, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США Киев не сможет рассчитывать на сохранение такого же высокого уровня западной военной помощи, которую Украина получает сейчас.

    Обозреватель Times призвал НАТО запустить ускоренное вступление Украины в альянс. Кроме того, по его мнению, Украина нуждается во временных гарантиях, которые будут действовать, пока процесс вступления в НАТО проводится «через парламенты и канцелярии».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Киева в НАТО зависит от президента США , и призвал Байдена принять такое решение уже сейчас. При этом Зеленский заявил, что понимает, что страна «никогда не будет в НАТО», пока не закончатся боевые действия.

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    В Белоруссии выразили готовность приютить монахов Киево-Печерской лавры
    Белорусская церковь выразила готовность приютить монахов Киево-Печерской лавры
    		   
    4 июля 2023, 20:29
    Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Белорусская православная церковь (БЦД) заявила о готовности поселить в своих обителях монашествующих Киево-Печерской лавры, если их выселят по решению украинских властей, заявил Синод БПЦ.

    Также Синод обратился к властям Украины с просьбой не вывозить церковные реликвии и святыни, «столетиями пребывавшие в стенах Киево-Печерской лавры», передает ТАСС.

    Члены Синода решительно осудили противоречащие украинскому законодательству и общечеловеческому нравственному закону действия властей Украины и Киева.

    Ранее в Минкультуры Украины потребовали опечатать корпуса Киево-Печерской лавры.

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    «Родину-мать» в Киеве подсветили цветами флага США
    Украинские власти подсветили цветами флага США советский памятник «Родина-мать» в Киеве
    		   
    5 июля 2023, 03:55
    Текст: Антон Антонов

    Власти Украины поздравили США с Днем независимости, подсветив советский памятник «Родина-мать» в Киеве цветами американского флага, сообщают украинские СМИ.

    Как пишут СМИ, памятник подсветили цветами флагов США и Украины. 4 июля в США отмечают День независимости – в этот день в 1776 году провозгласили независимость США от Великобритании, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинские власти давно уже хотят демонтировать герб СССР с монумента, но пока так и не сделали этого.

    В мае сообщалось, что началась подготовка проекта по замене герба Советского Союза на государственный герб Украины, передает ТАСС.

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