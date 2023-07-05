Грузинская правозащитница высказалась о разрушающих Украину «амбициях клоуна Зеленского»

Известная грузинская правозащитница Какабадзе высказалась о разрушающих Украину «амбициях клоуна Зеленского»

Председатель организации «Бывшие политзаключенные – за права человека» Нана Какабадзе назвала президента Украины Владимира Зеленского «клоуном с безграничными амбициями» за грубое вмешательство во внутренние дела Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Одна из самых известных в Грузии правозащитниц заявила, что «Зеленский настолько поверил в то, что он является «моральным лидером мира», что дает себе право требовать от Грузии освободить преступника».



«Ни закона, ни права, ни уважения Грузии и ни элементарного воспитания. Только я так хочу!», – отметила она.

Какабадзе, в частности, сказала, что «реальность такова, что Украина разрушается, практически идет процесс ее уничтожения в этой войне». «Одной из главных причин геноцида украинского народа являются именно безграничные амбиции и популизм клоуна Зеленского. Скоро, когда сначала на Украине, а потом во всем мире увидят катастрофические последствия «мужества» злого украинского Мюнхгаузена, произойдет большое и болезненное протрезвление. До этого осталось не так много времени», – считает правозащитница.

Ранее грузинский МИД в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского отправить посла Грузии на родину для консультаций из-за якобы плохого состояния Михаила Саакашвили обвинил Киев во «вмешательстве во внутренние дела».