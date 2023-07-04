Москалькова призвала наказать виновных в нападении на журналистку и адвоката в Чечне

|
4 июля, вторник | Последнее обновление — 18:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил задействовать паромы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту
Разделы
Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными.
Подробности...
Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную.
Подробности...
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома».
Подробности...
Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...
Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...
Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Москалькова призвала наказать виновных в нападении на журналистку и адвоката в Чечне
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Необходимо найти и наказать тех, кто виновен в незаконных действиях, угрожающих жизни и здоровью россиян, заявила полпред по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.
О своем отношении к инциденту она написала в Telegram-канале, где отметила, что направила обращение в СК России для проведения проверки на предмет возбуждения уголовного дела.
Омбудсмен добавила, что к оказанию помощи пострадавшим подключились уполномоченные по правам человека в Чечне Мансур Солтаев и в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.
Напомним, журналистка и адвокат приехали в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой, однако в республике их избили. Москалькова ранее обратилась в СК Чечни.
Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал из-за публикации секретных документов СБУ
Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал, вызванный публикацией секретных документов СБУ
Крымско-татарскую общественность в Турции всколыхнула публикация в турецкой прессе в июне секретных документов СБУ, из которых следует, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимает крымских татар не как полноправных граждан Украины, а как опасное национальное меньшинство, которое необходимо контролировать и использовать в своих интересах.
Как пишет турецкая газета Dik Gаzette в статье, «Зеленского не волнует судьба крымских татар – опубликованные документы пролили свет на договоренности Чубарова и украинских властей», в секретном отчете СБУ говорится, что крымские татары «представляют угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, а также направлены на разжигание экстремизма и межэтнических конфликтов», передает РИА «Новости».
Также из документов видно, что СБУ имела своих информаторов, близких к руководителям меджлиса крымско-татарского народа (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация), главную роль в которой сегодня играют живущие в Киеве Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.
Как написал автор статьи в Dik Gazette, при этом СБУ проводят «психологические операции» для того, чтобы контролировать настроения среди крымских татар». Он отмечает, что все попытки турецких журналистов получить комментарии от главы меджлиса – Чубарова и бывшего главы меджлиса Джемилева и их представителей относительно приведенных в публикации документов, ни к чему не привели».Он также делает вывод, что «Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев по просьбе руководства офиса президента Украины приложили немалые усилия для того, чтобы окончательно закрыть тему национальной автономии, которую власти Украины пообещали крымским татарам в 2014 году».
По словам автора статьи, все эти годы Чубаров и Джемилев занимались только тем, что монетизировали эти обещания, получали от украинских властей немалые деньги и высокие должности в обмен на обман и контроль своих соотечественников, а из-за лживой позиции Чубарова крымские татары, живущие на Украине, оказались в изоляции.
«Их будущее, к сожалению, незавидно, они оказались оторваны от своих соотечественников, живущих как в Крыму, так и в Турции, и, по всей видимости, украинские власти будут добиваться их ускоренной ассимиляции», – говорится в заключении статьи.
Ранее РИА Новости опубликовало документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар.
В Британии оценили возможный разрыв дипотношений с Россией
Постпред Британии при ООН Вудворд оценила возможный разрыв дипотношений с Россией
Разрыв дипотношений Британии с Россией, который предположил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление, заявила британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд.
По ее словам, «когда настанет момент, когда Россия наконец уведет свои силы с Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения», передает ТАСС.
Напомним, Медведев считает, что России следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с рядом государств. Он уточнил, что речь идет о Польше, странах Балтии, а также Британии.
Зеленский поручил выслать посла Грузии
Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.
Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения, передает ТАСС.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.
Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по зданию СБУ в городе Сумы на севере страны был на нанесен воздушный удар.
В своем видеообращении он заявил, что у страны пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что взрывы слышны в городе Сумы на Украине.
БПЛА западной коалиции нарушили договоренности с Россией по Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил о 14 нарушениях западной коалицией договоренностей с Россией о полетах над Сирией
Беспилотники возглавляемой США коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов пояснил, что речь идет о полетах беспилотников коалиции, не согласованных с российскими военными. Кроме того, он сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан
Журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли в Беслан после нападения в Грозном
|
|
Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, на которых было совершено нападение в Чечне, вывезли из Грозного в бесланскую больницу в Северной Осетии, сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.
Солтаев добавил, что будет сопровождать пострадавших. «Еду впереди машины скорой помощи», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прибыли в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки и адвоката.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также заявил РИА «Новости», что в связи с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль.
Американский разведчик раскрыл эффективный способ ВС России по борьбе с наступлением ВСУ
Риттер заявил об эффективном использовании ВС России дистанционного минирования
Российские военные в СВО применяют специальные артиллерийские снаряды, позволяющие проводить дистанционное минирование, что серьезно бьет по их оппоненту, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Эта российская тактика «очень умная», заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, передает РИА «Новости».
Такие снаряды могут на удалении создавать новые минные поля после того, как украинские военные их уже разминировали, это наносит «сокрушительный удар» по ВСУ.
Ранее Риттер заявлял, что украинские военные в ходе контрнаступления «спешат и проигрывают».
В Тбилиси сочли оскорбительным решение Зеленского выслать посла Грузии
Тбилиси «оскорблен» решением президента Украины выслать посла Грузии
|
|
В Тбилиси назвали «оскорбительным» решение президента Украины Владимира Зеленского выслать посла Грузии из-за гражданина Украины, бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это решение оскорбительно, но не будем вдаваться в детали, так как Зеленский – президент страны, которая находится в состоянии войны», – сказал председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.
При этом он выразил готовность Грузии оставаться с Украиной в «режиме односторонней дружбы».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили. Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения. Заявление Зеленского прозвучало после того, как во время дистанционного включения на судебный процесс по одному из обвинений против него Саакашвили показал истощенное тело.
В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине
|
|
Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.
По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости».
Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев.
Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы.
Украина отказалась «идти на уступки» по зерновой сделке
Кулеба заявил об отказе Украины «идти на уступки» для продления зерновой сделки
Украина не должна «идти на какие-либо уступки» России ради продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что «это Россия <...> должна четко придерживаться своих обязательств», передает ТАСС.
Напомним, весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. СМИ сообщали, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT.
Зеленскому припомнили обещания нейтралитета Украины и прекращения конфликта
Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому обещание нейтралитета Украины и прекращения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году обещал прекращение конфликта в Донбассе, разговор с русскими и украинский нейтралитет, ему пора вернуться к этим обещаниям, заявил итальянский генерал Фабио Мини.
Мини возмутился тем, что Запад не заботился о судьбе населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.
Как заявил итальянский генерал, когда Зеленский давал в 2019 году свои обещания, командиры подразделений вооруженных сил Украины заявили, что «разговор с русскими» будет «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.
Мини предположил, что сейчас «парадоксальным образом» появилась возможность «демилитаризации», учитывая, что «те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада».
Напомним, Мини указывал, что в поведении Зеленского можно заметить пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Мини пояснил, что Зеленский использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился у западных стран.
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство оперуполномоченного
|
|
В Краснодаре задержали 82-летнюю женщину, которая заказала убийство оперуполномоченного уголовного розыска, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
В ведомстве пояснили, что 82-летняя жительница Краснодара заказала убийство оперуполномоченного уголовного розыска, пообещав исполнителю 1 млн рублей, а в качестве оружия женщина выбрала обрез ружья, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что для подтверждения выполнения «криминального заказа» правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке, и после чего женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана полицейскими.
Отмечается, что оперативники обнаружили в квартире подозреваемой обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 млн рублей. Собранные материалы направлены в следственные органы.
Ранее сообщалось, что в Московской области женщина намеревалась заказать убийство собственного сына.
Пленный «Кракен» рассказал о боязни украинских бойцов ездить на Leopard
Пленный «Кракен» заявил, что украинские бойцы боятся ездить на Leopard из-за охоты на них
Украинские бойцы боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, так как считают, что российские бойцы охотятся на технику, поставленную Западом, рассказал попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько.
По его словам, он видел, как садились механики в Leopard и боялись туда залезать по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее стараются выстрелить все: от артиллерии до танков и самолетов, передает РИА «Новости». Приходько добавил, что танки долго не живут, как и БМП, и абсолютно все.
По его мнению, на западную технику у российских бойцов была объявлена охота, «постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь».
Ранее певец Григорий Лепс опубликовал в соцсетях видео, на котором военнослужащий спецподразделения российского Минобороны с позывным Веном подтвердил, что получил от певца 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard. До этого сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard.
Напомним, в рамках ПМЭФ–2023 российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков объявили об инициативе «Русской медиагруппы», в рамках которой обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники.
Путин: Россияне единым фронтом выступили против попытки военного мятежа
|
|
Россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По его словам, в сложившейся обстановке российский народ показал, что сплочен как никогда, передает ТАСС.
«Страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован – все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что долгое время у российских границ из Украины создавалась «Антироссия» для сдерживания развития России.
«Украину накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии», – сказал он.
Также Путин добавил, что Россия уверенно противостоит и будет дальше противостоять санкциям и ограничениям, заметив, что против страны ведется гибридная война с использованием беспрецедентных по масштабу нелегитимных санкций.
Глава российского государства поблагодарил страны ШОС за поддержку действий властей России в момент попытки мятежа.
«Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации сотрудничества. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», – заметил Путин.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, добавив, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы.
Финляндия решила модернизировать железную дорогу для быстрой переброски войск к России
Финляндия начала усовершенствовать железную дорогу, которая упростит сообщение между атлантическим побережьем НАТО в Норвегии и новой границей альянса с Россией, сообщает агентство Reuters.
Эксперты сообщили, что изменение стратегии НАТО и расширение границ дает альянсу возможность наблюдения за Москвой и сдерживания, а также дает беспрецедентный шанс рассматривать всю Северо-Западную Европу как один блок, передает Lenta.Ru.
Также подчеркивается, что работы на железной дороге Лаурила – Торнио – Хапаранда должны завершиться в 2024 году, это облегчит переброску подкреплений и техники в город Кемиярви, находящийся в часе езды от российской границы.
Напомним, ВМС НАТО в Арктическом регионе отстают от России на 10 лет в военно-технологическом плане, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Финского института международных отношений.
|
|