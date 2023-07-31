В Кремле не увидели «изменения погоды» в отношениях со стороны США и Британии

  • Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка
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    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    Украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    Полиция Таллина задержала бросавшегося яйцами бывшего журналиста Бабченко
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    Медведев: Отказ Киева от диалога позволит довести спецоперацию до конца
    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

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    Новости
    14:25Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    14:20Метеоролог оценил прогноз об эпохе холодных февралей в Москве

    Приближается явление Эль-Ниньо, которое всегда «выстреливает» теплой зимой, поэтому в феврале 2024 года общий фон российских регионов будет на 3–5 градусов превышать норму, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя предупреждение москвичей о наступлении эпохи холодных февралей.

    14:19Патрушев заявил об использовании Киевом раненых военных ВСУ как биоматериала

    Киевский режим использует раненых украинских военных в качестве биоматериала, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    14:14Российские ученые вырастили арбуз в Антарктиде

    На российской станции Восток на Антарктиде ученые успешно вырастили арбузы, сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

    14:12Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

    Развитие экономики является базой для решения всех стоящих перед Россией задач, заявил президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    14:08«Калашников» сообщил о выполнении ГОЗ на 100%

    Общий план производства концерна «Калашников» за послендние два года увеличился на 60%, при этом за первые шесть месяцев 2023-го гособоронзаказ (ГОЗ) уже выполнен на 100%, сообщили в пресс-службе концерна.

    14:05Путин поблагодарил Госдуму за поддержку в вопросах внешней политики

    Президент Владимир Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.

    14:03В Киеве заявили о подготовке боевиков «Азова» к возвращению на поле боя

    Вернувшиеся из Турции боевики батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России) готовятся вернуться к участию в боевых действиях, несмотря на противоположные договоренности об их обмене в прошлом году, заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

    14:00Путин освободил туроператоров от НДС при продаже путевок по России

    Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России.

    13:59Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

    Росавиация запретила сотрудникам пользоваться в служебных целях iPhone, сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний.

    13:55Иск о признании геноцидом преступлений фашистов в Калужской области подан в суд

    Прокуратура Калужской области подала заявление в суд о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Генпрокуратуре.

    13:48Шойгу объявил о возобновлении подготовки офицеров в Донецком командном училище

    На базе Донецкого высшего общевойскового командного училища вновь начали готовить офицерские кадры, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    13:45В Кремле не увидели «изменения погоды» в отношениях со стороны США и Британии

    Кремль не видит признаков улучшения отношений со стороны США и Британии к Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    13:43Исполнявшему песню Цоя во Львове вынесли предупреждение

    Суд во Львове признал молодого человека, исполнявшего песню рок-музыканта Виктора Цоя, виновным в мелком хулиганстве и вынес ему предупреждение, сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа.

    13:41Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка

    Российские военные в ходе спецоперации освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    31 июля 2023, 13:45

    В Кремле не увидели «изменения погоды» в отношениях со стороны США и Британии

    Представитель Кремля Песков заявил, что в Москве не замечено «изменений погоды» по отношению к России со стороны Вашингтона и Лондона

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не видит признаков улучшения отношений со стороны США и Британии к Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Так он прокомментировал публикацию на Западе слов американского кинорежиссера Оливера Стоуна, который обвинил западные СМИ в искажении образа президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Вам показалось, погода не меняется», – заверил Песков.

    Ранее Стоун рассказал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности, и он не тот «монстр», каким его рисует американская пропаганда. В Кремле пояснили, что американский режиссер хорошо знает российского президента и последовательно отстаивает свою точку зрения.

    29 июля 2023, 14:09
    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину

    Журналист Никсон: Власти США не помогут Польше при вступлении войск на Украину

    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину
    @ ARTUR RESZKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство США может дать Варшаве «зеленый свет» на введение польских войск на Украину, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

    Никсон на своем YouTube-канале высказал мнение, что администрации президента США Джо Байдена «абсолютно все равно» на Польшу, в военнослужащих республики американские власти видят «расходный материал». Кроме того, поляков в ЕС и США считают слишком консервативными, приводит его слова «Газета.Ru».

    Ввод польских войск на Украину отвечает американским интересам, уверен Никсон. По его словам, польских военнослужащих на Украине уничтожат, недовольные поляки потребуют смены правительства, в результате чего у власти в республике встанут менее консервативные люди, «свои» для Вашингтона.

    При этом журналист уверен, что НАТО не обратится к пятой статье для защиты своего члена – Польши. Вероятно, Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков, на этом все, предположил Никсон, предупредив об угрозе ядерного конфликта.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

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    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

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    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

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    30 июля 2023, 00:54
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Путин: Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к любому сценарию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    «Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

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    30 июля 2023, 20:37
    Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

    Госсекретарь США Блинкен: Угроза ядерной войны соизмерима с угрозой изменения климата

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата, США уделяют внимание и другим проблемам человечества, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В эфире австралийской новостной программы «60 минут» он заявил, что все проблемы имеют свое значение для человечества, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты, передает Ura.ru.

    По его словам, Вашингтон уделяет большое внимание проблеме глобального потепления, но существуют и другие проблемы международного порядка.

    «Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой – волк у двери, – включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», – заявил госсекретарь США.

    Однако он не пояснил, почему он считает равноценной угрозу изменения климата и ядерную угрозу, которая по факту присутствует «здесь и сейчас».

    Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем.

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    30 июля 2023, 15:00
    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины

    Американист Дудаков: Республиканские избиратели поддерживают выход США из войны на Украине

    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации президента США Джо Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины, заявил политолог Малек Дудаков.

    «Трамп потребовал перекрыть любые транши Украине – пока идут расследования коррупционных связей семейства Байденов с Киевом. Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины», – написал в своем Telegram-канале политолог.

    Дудаков отметил, что два основных республиканских кандидата – Дональд Трамп и Рон Десантис – уже давно критикуют продолжение войны на Украине.

    «Десантис и вовсе называл это территориальным спором, не затрагивающим интересы США. А недавно он признал украинский конфликт третьестепенным вопросом для внешней политики США. И пообещал быстро договориться о перемирии с Россией», – заявил эксперт.

    К ним подключился и еще один кандидат – финансист с индийскими корнями Вивек Рамасвами, который вышел на третье место по рейтингам, отметил Дудаков.

    «Он предлагает разделить Украину по «корейскому сценарию» между Россией и Западом. И сократить военное присутствие США в Восточной Европе. А также снять все санкции с России и помочь Москве восстановить взорванные «Северные потоки», – написал политолог.

    По его словам, Рамасвами хочет повторить «маневр Киссинджера»: перестать воевать с Россией и попытаться «пряниками» завлечь Москву на сторону Америки в борьбе с Китаем. Его идеи находят отклик у американцев, видящих именно Поднебесную, а не Россию, главным оппонентом США, объяснил эксперт.

    «Трамп открыто называет Байдена «скомпрометированным» Киевом, поэтому тот спускает остатки американских военных арсеналов на украинском фронте. Большинство республиканских избирателей поддерживают скорейший выход США из войны на Украине. Чем сильнее будут разгораться скандалы о коррупции, тем более шаткими будут позиции Байдена, и тем сложнее будет согласовывать новые военные транши. Особенно на фоне проваливающегося контрнаступа», – заключил политолог.

    Ранее Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за импичмент Байдена, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.

    В свою очередь американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.

    Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов.

    Коментарии (6)
    30 июля 2023, 04:05
    В США объявили о конце украинского контрнаступления

    Экс-разведчик ВС США Риттер: США говорят Украине, что контрнаступление завершено, все кончено

    В США объявили о конце украинского контрнаступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, использовав поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom напомнил обещания, которые главком ВСУ Валерий Залужный давал в декабре прошлого года. Он просил у США «300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы», чтобы ВСУ могли «продвинуться на 84 км, дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым», передает РИА «Новости».

    И США дали Украине оружие, обучили украинских военнослужащих, а теперь «их убивают», подчеркнул Риттер. ВСУ, отметил бывший американский разведчик, не могут даже добраться до первой линии российской обороны, не говоря уже о Мелитополе.

    Киевскому режиму, считает Риттер, придется пересмотреть свои планы на фоне провала контрнаступления и отсутствия каких-либо результатов.

    «Контрнаступление завершено», – подчеркнул он. «США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», – заключил эксперт.

    Президент Владимир Путин в субботу заявил, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе. С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

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    28 июля 2023, 23:16
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    Контр-адмирал Гуринов сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 с российским Су-34 в Сирии

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
    @ Brian Ferguson/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    У населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Гуринов сообщил, что столкновения удалось избежать благодаря мерам, предпринятым российскими летчиками, которые продемонстрировали высокий профессионализм, передает ТАСС.

    Также Гуринов рассказал, что накануне у населенного пункта Эль-Анкави в провинции Хама российский БПЛА «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления, «была осуществлена попытка подмены его навигационного поля». Операторы смогли успешно вернуть его на базу. Гуринов подчеркнул «особую обеспокоенность» в связи с провокационными и агрессивными действиями в отношении российских беспилотников.

    Кроме того, он сообщил, что в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, истребители коалиции F-16 и Typhoon, а также самолеты-разведчики MC-12W нарушили воздушное пространство Сирии. Беспилотники коалиции за день нарушили безопасность полетов 12 раз.

    Напомним, Гуринов указывал, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

    Коментарии (4)
    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

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    29 июля 2023, 05:27
    Экс-советник главы Пентагона оценил состояние ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о развале вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор заявил, что «ВСУ начинают таять». Он пояснил, что любая армия, участвуя в боях, рано или поздно «достигает критической отметки своих возможностей», после чего «рушится под давлением», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Redacted.

    «Все украинские больницы заполнены», – сказал он. По его мнению, ВСУ – «неплохие люди и солдаты», которые «сделали все возможное», но «сотни тысяч погибших и раненых – это уже слишком».

    Напомним, Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский зол и обескуражен из-за низкого боевого духа в вооруженных силах Украины и больших потерь на фронте.

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    30 июля 2023, 07:31
    Трамп назвал причину для дружбы с Россией

    Трамп: С Россией стоит ладить, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский

    Трамп назвал причину для дружбы с Россией
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что его заявления о том, что он «ладил» с президентом России Владимиром Путиным, встречают негативную реакцию со стороны «фейковых СМИ». «Нет, ладить – это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» – передает РИА «Новости» слова 45-го президента США.

    Отметим, по данным исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировым лидером по числу развернутых ядерных боеголовок являются США. У Вашингтона этот показатель составляет 1770 единиц (в прошлом году было 1744). У России, по данным SIPRI, развернуто 1674 единиц (1588 по данным за 2022 год). В общей сложности, Россия и США обладают 90% ядерного оружия в мире.

    Выступая на митинге сторонников в штате Пенсильвания, Трамп сказал, что США из-за ситуации на Украине оказались в «очень глупой и опасной позиции».

    По его словам, Европа выделила Украине помощь на 25 млрд долларов, тогда как США потратили на эти цели порядка 200 млрд долларов. «Вы можете представить, насколько мы глупы, насколько глупы, насколько глупы?» – повторил несколько раз экс-президент США.

    В понедельник Трамп, сравнивая американскую и европейскую помощь Украине, приводил несколько иные цифры: США, по его словам, потратили 150 млрд долларов, а Европа – 20 млрд. Тогда же бывший американский лидер потребовал от ЕС выделить Киеву еще 100 млрд долларов.

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    31 июля 2023, 09:18
    Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году

    Косачев: США могут пойти на эскалацию США конфликта на Украине во время выборов 2024 года

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон может пойти на эскалацию конфликта на Украине в 2024 году, если это будет нужно одной из партий для получения голосов на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    По словам сенатора, складывается очень опасная ситуация, поскольку Вашингтон использует внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Косачев уверен, что если какой-то партии потребуется ради дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на Украине, они это сделают.

    В интервью «Аргумента и фактам» Косачев выразил мнение, что то, что кульминация президентской кампании в США приходится на 2024 год, может стать роковым обстоятельством.

    Сенатор также указал, что эскалация военного конфликта может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия.

    Ранее в Киеве заявили, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.

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    28 июля 2023, 14:48
    В России оценили отказ Бразилии выдать россиянина властям США

    Эксперты назвали дружественным решением Бразилии о невыдаче россиянина по запросу США

    В России оценили отказ Бразилии выдать россиянина властям США
    @ Kyle Mazza/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Бразилия хоть и поддерживает отношения с США, но воспринимает Россию как своего идеологического союзника в части противодействия американскому влиянию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи-американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее Бразилия отказалась выдать США осужденного россиянина Сергея Черкасова.

    «Президент Бразилии Лула да Силва – представитель левых сил, таких политиков Соединенные Штаты обычно не приветствовали. Да, в последнее время страны пытались имитировать теплые отношения друг с другом, и американский президент Джо Байден даже поздравил Силву с избранием», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Связано это было с тем, что предыдущий бразильский президент Жаир Болсонару стал местным Дональдом Трампом. Американцам это не нравилось, поэтому они закрывали глаза на противоречия в отношениях с президентом от левой партии», – отметил он.

    «Но в Бразилии прекрасно знают, что США относятся к латиноамериканским странам по принципу «вы нам должны» и не отвечают взаимностью в двусторонних отношениях. Поэтому бразильцы не горят желанием строить крепкую дружбу с США», – добавил эксперт.

    «А вот Россию Силва воспринимает как идеологического союзника из-за нашей позиции по противодействию американскому влиянию в мире. Таким решением бразильская сторона работает на перспективу развития отношений с Москвой, и это можно расценивать как дружественный шаг. С другой стороны, данное решение глобально не изменит бразильско-американские отношения», – полагает собеседник.

    «Отношения России и Бразилии находятся на довольно высоком уровне. Исходя из этого, Бразилиа принимает решения с учетом мнения Москвы. Кроме того, президент страны занимает довольно адекватную позицию по конфликту на Украине, требуя от западных стран перестать накачивать ВСУ оружием», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Эта латиноамериканская страна продолжает активно закупать у нас самые разные товары, включая зерно, удобрения и энергоносители. А также поддерживает меры по дедоллоризации мировой экономики, переходя на расчеты в других валютах. Поэтому нет ничего удивительного в их решении о невыдаче россиянина Соединенным Штатам», – отметил он.

    «Я допускаю, что подоплекой этого решения могло быть и то, что американцы не выдают бразильцам сторонников Болсонару. Вполне вероятно, что США могли даже предоставить кому-то из них убежище. Все это говорит о наличии довольно большого количества противоречий в отношениях между Штатами и Бразилией», – рассуждает политолог.

    «При этом Силва пытается лавировать между разными центрами силы – США, Россией, Китаем. Я не думаю, что стоит ожидать какого-то масштабного разрыва отношений с Вашингтоном. Но в этой ситуации, как и во многих других, Бразилия проводит независимую от Соединенных Штатов политику, и это не может не радовать», – заключил Дудаков.

    Ранее министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов. В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

    Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару.

    Напомним, США рассматривали возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в России американцев. В частности, речь могла идти о Сергее Черкасове, отбывающем в Бразилии срок по обвинению в подделке документов в Бразилии.

    Как отмечает ТАСС, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде под именем Виктор Мюллер Феррейра. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.

    В свою очередь российские следственные органы также предъявили ему обвинение в торговле наркотиками и запросили экстрадицию. Согласно решению Верховного федерального суда латиноамериканской страны, Черкасов может быть экстрадирован в Россию только по окончании следственных действий в Бразилии.

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    30 июля 2023, 22:57
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    Минобороны: Беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
    @ Usaf/Us Air/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции утром воскресенья, 30 июля, допустил опасное сближение с истребителем Су-34 ВКС России, дистанция по высоте сократилась до менее 100 метров, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Гуринов уточнил, что очередной подобный инцидент произошел в 6.53 на высоте 5 тыс. метров в районе Ракки. Он отметил, что полет дрона западной коалиции вновь не был деконфликтован.

    Столкновения с беспилотником удалось избежать благодаря профессионализму российских летчиков, передает ТАСС слова Гуринова.

    Он добавил, что за минувшие сутки со стороны коалиции зафиксировано 12 случаев нарушений протоколов деконфликтации.

    28 июля сообщалось, что у населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка было зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС.

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