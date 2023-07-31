Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.3 комментария
ФСБ задержала троих россиян за передачу «Правому сектору» данных о военных объектах
Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Воронежской области, передававших информацию о российских военных объектах запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор*», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Троих жителей Воронежской области подозревает в государственной измене за действия, направленные против безопасности России. В частности, задержанные передавали украинской националистической организации «Правый сектор*» информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, передает ТАСС.
Задержанные признались, что были завербованы в 2022 году командиром роты добровольческого украинского корпуса, являющегося структурным подразделением «Правого сектора». Они также признали, что их деятельность была направлена против безопасности России.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ