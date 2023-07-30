В ЛДПР назвали атаку беспилотников на Москву и Крым гостерроризмом Украины

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал атаку беспилотников на Москву и Крым государственным терроризмом Украины

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, атака украинских дронов на Москву и Крым, удары по Таганрогу – это гостерроризм на фоне все более очевидного провала контрнаступления, передает РИА «Новости».

По его словам, не только террористический киевский режим ответственен за атаки по городам России, но и Вашингтон, поэтому вся ответственность лежит не только на «марионеточном правительстве Зеленского, но и на его кукловодах в Вашингтоне, как бы Белый дом словами Кирби не опровергал и не осуждал».

По мнению парламентария, НАТО поставляет оружие киевскому режиму и тем самым способствует убийству мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры на территории России. Слуцкий уточнил, что НАТО уверяет, что не хочет прямого столкновения с Россией, но при этом делает все, чтобы у украинских государственных террористов был полный набор средств «для убийства мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры России.

Он уточнил, что все необходимые меры для предотвращения паники принимаются, а ответная реакция со стороны России не заставит себя ждать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.

Кроме того, Минобороны заявило, что 30 июля киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму.